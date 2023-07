Zaradi lastnih zdravstvenih težav je stopil na novo življenjsko in poslovno pot, tako se že več kot deset let ukvarja s stavbno biologijo, vedo, ki meri vplive bivalnega in delovnega okolja na človeka. Pogovor o nevarnostih napredne tehnologije za naše zdravje smo objavili v prejšnji številki, tokrat pa je podal osnovne informacije o brezžični tehnologiji, ki se ji danes ni mogoče več v celoti izogniti, lahko pa zelo zmanjšamo njen vpliv na bivalno okolje, predvsem z znanjem in bolj varno uporabo. Kako velik problem predstavljajo elektromagnetna sevanja? Elektromagnetna sevanja/polja, tako n...