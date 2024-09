Blaž Švab: Sreča, priložnosti in nov začetek (Suzy)

Blaž Švab je rojen z ascendentom v tehtnici, tako je prilagodljiv, očarljiv, diplomatski, pripravljen sklepati kompromise, sodelovati in tudi kaj potrpeti, da ohrani harmonijo in dobre odnose. Partnerstvo mu je zelo pomembno, prav tako dom, družina, saj je njegova vladarica Venera v četrti hiši, ker je v kozorogu, je družina klasična, tradicionalna. Pevec je resen, odgovoren, ambiciozen, zna poskrbeti za domače, ima poslovno žilico. Pluton v prvi hiši mu daje veliko notranjo moč, da doseže, kar si zastavi. Sonce je v odprtem, optimističnem, pustolovskem strelcu, kar mu prinaša srečo in prilož...