Bilo je nekoč: Quentin Tarantino

Sedemindvajsetega marca bo kultni režiser, ki je znan po nasilnih filmih, polnih preklinjanja in kulturnih navezovanj ter dolgih dialogov, praznoval šestdeseti rojstni dan. Rodil se je v Knoxvillu v Tennesseeju in odraščal brez očeta. Ker se je mama norčevala iz njegovega ustvarjanja, je prisegel, da ne bo od njegovega bogastva dobila niti centa.

Zgodaj se je odločil, da bo režiral le deset celovečernih filmov, saj je prepričan, da s starostjo režiserji snemajo vedno slabše filme, in ne želi biti žrtev podobne usode. Zato trenutno čakamo še njegovega zadnjega, čeprav vsi potihoma upamo, da si bo premislil.

Njegov drugi film Šund leta 1994 je takoj postal kulten, poleg Samuela L. Jacksona, ki je eden njegovih najljubših igralcev, in Johna Travolte sta v njem nastopila tudi Uma Thurman in Bruce Willis ter mnogi drugi zvezdniki.

Jackie Brown je v istoimenskem filmu leta 1997 igrala Pam Grier, v njem pa se pojavita tudi Robert De Niro in Michael Keaton.

Ubila bom Billa je sicer v kinematografe prišel v dveh delih, a ju Tarantino šteje kot enega, saj so ga prisilili, da je štiriurni film z Umo Thurman razdelil na dva.

V Podlih osem sta nastopila Kurt Russell in Jennifer Jason Leigh, slednji je to leta 2015 predstavljalo veliki povratek v Hollywood in ji prineslo nominacijo za oskarja.