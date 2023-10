Čeprav je fiktiven, je eden najbolj priljubljenih detektivov, kar jih poznamo (Suzy)

Od poznih dvajsetih let je znameniti bistroum, ki tako rad napenja svoje male sive celice, na odru, platnu, radiu in v igrah upodobilo več kot 40 igralcev.

Za vas smo izbrali glavnih sedem, po katerih smo si ga najbolje zapomnili, čeprav so med znamenitimi tudi Austin Trevor brez brkov, parodični Hugh Laurie in izjemno priljubljeni Japonec Mansai Nomura.

Poirota je najdlje igral David Suchet, trenutno ga v kinu že tretjič gledamo v podobi Kennetha Branagha v filmu Smrt v Benetkah.

Poirot se je sicer pojavil v kar 33 romanih, dveh igrah in 51 kratkih zgodbah mojstrice kriminala, objavljenih med letoma 1920 in 1975.

Leta 1974 je v filmu Umor na Orient Expressu 38-letni Albert Finney premlad, zato so ga postarali z ličili, ki so mu jih začeli nanašati kar v rešilcu, v katerem so ga spečega vsak dan odpeljali na snemanje. Slabi brki so Agatho vznemirili.