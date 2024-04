Bilo je nekoč: Elle Macpherson (Suzy)

Rodila se je kot Eleanor Gow. Starši so se ločili, mama se je v drugo poročila in po nesreči so jo v šolo vpisali s priimkom očima in Macpherson se je obdržal. Leto dni je študirala pravo, potem je začela nastopati kot model, da bi si lahko kupila študijsko gradivo.

Njeno telo od nekdaj navdušuje.

V Prijateljih je igrala Joeyjevo sostanovalko.

Leta 1982 je posnela prvo reklamo in študija je bilo konec. V osemdesetih letih je kraljevala na naslovnicah vseh modnih revij. Pri 21 letih se je poročila z urednikom revije Elle, ločila sta se po treh letih, ravno takrat, ko ji je revija Time nadela nadimek Telo. Hodila je tudi z Billyjem Joelom in navdihnila kar tri njegove skladbe, med drugim Uptown Girl.

Ob Georgeu Clooneyju se je pojavila v filmu Batman in Robin.

Med 2010. in 2013. je vodila resničnostni šov Britain's Next Top Model.

S francoskim bogatašem Arpadom Bussonom ima dva sinova, v Avstraliji pa se posveča predvsem dobrodelni organizaciji, ki pomaga družinam otrok z redkimi boleznimi. Ustanovila je svojo modno agencijo, posnela videe s telovadbo in ustvarila kolekcijo spodnjega perila. Igrala je v nekaj filmih in nadaljevankah, vodila pa tudi resničnostni šov Britain's Next Top Model.

Leta ji ne pridejo do živega, takole je bila videti pri 54 letih.

Poleg 26-letnega Arpada, ki jo pogosto spremlja na dogodkih, ima še enega sina, 21-letnega Cyja.