Bilo je nekoč: Đorđe Balašević

Z ljubezenijo svojega življenja se je poročil leta 1981.

Z ženo Olivero Savić sta se spoznala leta 1979 in kmalu se jima je rodila hči Jovana.

Panonski mornar, čigar smrt objokuje vsa nekdanja Jugoslavija, se je rodil 11. maja 1953 v Novem Sadu. Bil je nadarjen za besede, zato je začel pesniti že v osnovni šoli, ko je še verjel, da bo nekoč postal nogometaš. Do gimnazije je bil odličnjak, nato pa se je po treh letnikih izpisal in maturo opravil naknadno.Študij geografije je, kljub desetkam, zaradi glasbe obesil na klin, česar mu starši niso nikoli odpustili.inzato niti enkrat v življenju nista obiskala sinovega koncerta. Glasba je bilausojena. Kitaro je prvič prijel v roke pri 18 letih, 1977. pa je v Ljubljani že snemal svojo prvo pesem U razdeljak te ljubim.Izjemen uspeh, 180.000 prodanih kopij, mu ni preprečil, da ne bi zapustil skupine Žetva in osnoval Ranega mraza. Tako se je začelo obdobje velikih uspešnic, ki jih je od osemdesetih let dalje nizal kot samostojni glasbenik. Umrl je v 68. letu starosti na infekcijski kliniki v Novem Sadu.