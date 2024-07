Bilo je nekoč: Courtney Love (Suzy)

Rodila se je v San Franciscu kot Courtney Harrison, mama je bila psihoterapevtka, oče menedžer skupine Grateful Dead, ki je deklici dajal LSD. Mama se je po tretji poroki preselila na Novo Zelandijo in vzgojo Courtney je prevzel njen drugi bivši mož. Najprej so jo vrgli iz šole zaradi obnašanja, potem je pri 14 letih pristala v poboljševalnici zaradi kraje, za tem je skakala od ene rejniške družine k drugi, dokler se ni pri šestnajstih emancipirala ter kot striptizeta prevzela priimek Love. Vseeno je študirala filozofijo, angleščino, filmsko igro in na Trinity kolidžu v Dublinu še teologijo, ...