Bilo je nekoč: Alicia Keys

Alicia Augello Cook se je rodila 25. januarja pred 40 leti v newyorški soseski Hell's Kitchen. Njen oče je temnopolti stevard, njena mama pa bela pravna pomočnica in igralka. Njeni starši so se razšli, ko je imela komaj dve leti, in z očetom ni ohranila stikov. Pri sedmih letih se je začela učiti igrati na klavir ter vadila kar šest ur na dan. Pri dvanajstih je napisala prvo skladbo in pri petnajstih že podpisala pogodbo z večjo založbo. A ker so ji vsiljevali svoj pogled na to, kakšno glasbo bi morala snemati, je prešla k drugi in tam posnela svoj prvenec Songs in A Minor, za katerega je prejela pet grammyjev. Od tam je šlo zanjo vse le še navzgor in danes je ena najbolj priljubljenih R&B pevk, ki je prodala več kot 30 milijonov albumov po vsem svetu. Za svojo držo in pokončnost pa je izjemno hvaležna mami, ki jo je vzgojila v močno žensko.

