Barbara Pust Velikanje: Prihaja čas, da se odpremo in si vzamemo, kar želimo

Glavna tema leta 2025 bo obilje na vseh ravneh, poudarja. A da lahko dostopamo do njega, moramo energijsko povezati tri centre moči v svojem sistemu, ki smo jih doslej obravnavali ločeno – tretje oko s češeriko, srce in maternico. Očistiti moramo program, da nismo dovolj dobri, spustiti zastalo energijo iz maternice, iz katere rojevamo svoje ideje, ter se zavedati, da je strah samo vsadek. Samo tako se lahko povežemo s poljem enosti, univerzalno maternico vesolja. Kateri so naši trije centri moči? Tretje oko, srce in maternica. Do zdaj smo odpirali vsak center posebej. Začeli smo z vizualiza...