Backstreet's Back: veliko srečanje oboževalcev BSB

Fantovska skupina, ki je leta 1996 obiskala tudi Slovenijo, je najprej osvojila Nemčijo, z albumom Backsteet's Back pa še ZDA in svet. Vseslovensko srečanje oboževalcev skupine bo 1. oktobra v ljubljanski Cvetličarni, kjer bodo nastopili njihovi posnemovalci, nad petjem in plesom katerih je navdušen tudi producent nemške turneje pravih BSB.

»Najprej je mislil, da odpiramo usta na posnetek, ko pa smo mu zapeli 'na suho', nas ni mogel prehvaliti,« povedo fantje, ki pravijo, da je najbolj poredna stvar na njihovih nastopih, da jih med fotografiranjem dekleta ščipajo v zadnjice. »Pri posnemanju Backstreet Boys je težko vse: zadeti glasove in harmonije, tudi plesne koreografije so zahtevne. Mi jih posnemamo celo z oblačili, najtežje pa je imitirati njihovo komuniciranje z občinstvom.« Backstreet's Back so originalno skupino spoznali po koncertu v Milanu in pravijo, da so na odru še vedno izjemni, v pogovoru za njim pa zelo prijetni.