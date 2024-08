Angelina Jolie v skrbeh

Dvajsetletni sin Angeline Jolie in Brada Pitta, Pax, se zelo rad vozi s svojim električnim kolesom, ki naj bi stal približno 2700 evrov. Pred kratkim ga je med prometno konico vozil po losangeleški ulici, ko se je z njim zaletel v zadnji del avtomobila. Policisti in reševalci, ki so prispeli na kraj nesreče, so ga odpeljali v bolnišnico, ker se je pritoževal zaradi bolečin v glavi in kolku. Ob trku namreč ni nosil čelade. Določeni viri so pozneje že poročali, da je mladenič v stabilnem stanju in da je kmalu odšel domov, vendar njegova mati in oče tega medijem nista ne potrdila ne ovrgla. Pax je, tako kot večina njegovih sorojencev, trenutno v hladni vojni z očetom, vendar njegovega priimka še ni opustil, kot so to storili Maddox, Zahara in Shiloh, ki še čaka na končne papirje. Priimka Pitt prav tako ni navedla mala Vivienne, ko je sodelovala z mamo pri predstavi.

Paxa so 11. julija takole ujeli med akrobacijami na kolesu.