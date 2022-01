Ali je ljubezen med zvezdnikoma uničila poroka?

Havajski igralec Jason Momoa in eterična lepotica Lisa Bonet sta po sedemnajstih letih ljubezni sporočila, da se razhajata. Liso poznamo kot Denise Huxtable iz kultne serije Billa Cosbyja in mamo Zoë Kravitz, Jasonu pa je slavo prinesel Khal Drogo v Igri prestolov. Vloga je bila zanj in za njegovo družino prelomna, saj so se potem začele vrstiti ponudbe, brez katerih bi družina verjetno stradala, je povedal. V Liso se je 'zaljubil', še preden jo je spoznal, zanj je bila na daleč sanjska ženska.

Na rdeči preprogi sta si vedno izkazovala nežnosti.

Dvainštiridesetletni igralec je od nje kar dvanajst let mlajši, a ga to še zdaleč ni motilo, saj je vedno trdil, da je v njej našel dušo dvojčico. Imata dva otroka, 14-letnoin 13-letnega, Momoa pa je spletel tudi tesno vez s 33-letno Zoë.

Par je na instagramu naznanil, da so težki časi, ki jih preživljamo, terjali svoj davek. Čeprav je novica šokirala javnost, pa mnogi pravijo, da je razlog očiten. Večino preteklega leta je Jason snemal drugi del filma Aquaman, pri čemer se je menda zelo zabaval in z veseljem popival. Paparaci so ga celo ujeli, kako se je pošteno okajen spotikal na poti iz bara in komaj stal na lastnih nogah.

Lisa in Jason z otrokoma in Jasonovo mamo na premieri Aquamana

Par se je po dolgi zvezi poročil šele oktobra 2017, čeprav sta dolgo zatrjevala, da ne potrebujeta prstanov na roki. Ustvarila sta si čudovito družino (v kateri je Lisin nekdanji možKravitz Jasonu rekel 'brat') in zatrjujeta, da bo to vse življenje ostajala njuna prioriteta.