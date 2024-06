Alen Kobilica bo še naprej sledil svojim sanjam (Suzy)

Čeprav je pri 40 zaradi posledic operacije ostal slep, manekena, poslovneža in športnika tudi to ne ustavi. Neutrudno ustvarja in trenira, z izredno voljo po življenju in doseganju vedno novih ciljev je vsem velik navdih. V veliko oporo mu je njegova izvoljenka Maja Prašnikar, s katero ima dva otroka. Alen se je te dni mudil v Rogaški Slatini na Mednarodnem športnem filmskem festivalu, kjer so mu podelili nagrado. »Zelo sem počaščen, da sem prejel nagrado za promocijo športa invalidov. Biti v krogu izjemnih športnih legend, tako slovenskih kot mednarodnih, je velika čast. Ta nagrada je priznanje za dolgoletno delo in predanost športu. Še naprej bom sledil svojim sanjam in ciljem. Hvala še enkrat!« je bil vesel športnik, ki nima časa za počivanje, saj se nenehno loteva novih izzivov.