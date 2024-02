Čeprav se je pričakovana življenjska doba močno podaljšala, se kakovost življenja starejših ni sorazmerno izboljšala. Z daljšo življenjsko dobo se povečuje tveganje za bolezni, invalidnost, demenco in znake naprednega staranja pred smrtjo. Razkorak med pričakovano življenjsko dobo in zdravo pričakovano življenjsko dobo se širi, saj leta, preživeta v dobrem zdravju, ne sledijo splošni dolgoživosti. Dejstvo je, da ljudje živijo dlje, vendar jih pestijo kronične bolezni. Danes je povprečna pričakovana življenjska doba na svetu 73 let, kar je šest let več kot leta 2000. Vendar so kronične bolezni...