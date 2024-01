50-letnica, ki je postala znana kot antisupermodel (Suzy)

Pri štirinajstih jo je na letališču v New Yorku odkrila agentka modne agencije. Njena pot je šla strmo navzgor, v zgodnjih devetdesetih je postala znana kot antisupermodel, saj je bila povsem brez oblin, zaradi nje se je uveljavil termin heroinski šik.

Znana je bila kot težavno, hipi dekle modnega sveta, a kot deklica je bila menda zelo pridna. FOTO: Profimedia

Zaslovela je s kampanijami za Calvin Klein. FOTO: Profimedia

Pri 25 letih je izgubila pogodbe s H&M, Chanelom in Burberryjem, ko so na dan prišle fotografije, na katerih naj bi v družbi fanta, rockerja Peta Dohertyja, uživala kokain, a so obtožbe opustili zaradi pomanjkanja dokazov.

Z Johnnyjem Deppom sta bila par dobre tri leta v devetdesetih letih, zanj je pričala tudi na nedavnem sojenju. FOTO: Profimedia

Njena kariera se je nadaljevala in celo vzpenjala, nastopala je za vse večje oblikovalce in pozirala za najpomembnejše fotografe in revije.

Nastopala je za vse največje znamke. FOTO: Profimedia

Divje dekle modnega sveta ima hčerko Lilo iz razmerja z Jeffersonom Hackom, poročena pa je bila le enkrat – s kitaristom Jamiejem Hinceem.

Enaindvajsetletna hči Lila je prav tako manekenka, zastopa jo mamina agencija. FOTO: Profimedia

Nikoli ni imela težav z goloto, pri 40 je celo pozirala za Playboy. FOTO: Profimedia

Vse od ločitve leta 2015 hodi s 37-letnim grofom Nikolaiem von Bismarckom.