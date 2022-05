Če ste zadnje čase pogosto utrujeni in, ne glede na to, koliko spite, brez prave energije, je čas za nekaj sprememb na jedilniku. Obstajajo namreč živila, ki dokazano premagujejo utrujenost, nekaj najučinkovitejših predlaga prehranski strokovnjak Ari Whitten.

Spirulina

Številka ena na tem seznamu je morska alga, ki se ponaša z visokim deležem hranljivih snovi, kot so beljakovine, železo ter mnogi vitamini, ki pomagajo pri odpravi utrujenosti ter izčrpanosti.

Jetra

Pomemben vir vitaminov A, B kompleksa, D, E in K, v njih so že železo, cink, magnezij in selen, dodatno vrednost predstavljajo beljakovine. Kombinacija teh zagotavlja nov odmerek energije in tudi hormona dobrega počutja, serotonina.

Ostrige

Telesu zagotavljajo specifične omega tri maščobne kisline, vitamin B12, selen, železo ter cink, s tem koristijo zdravju in boljšemu počutju.

Ikre lososov

Izjemno bogata so z obliko omega tri maščobnih kislin, ki krepijo celične membrane. Ob tem so študije pokazale, da omega tri maščobe pozitivno vplivajo na krvni pretok v možganih, s tem izboljšujejo kognitivne funkcije ter spodbujajo razpoloženje.

Brokoli

Sijajen vir energije, saj med drugim spodbuja delovanje mitohondrijev ter proces detoksikacije.

Rdeča pesa

Gomoljnica, polna protivnetnih snovi, ki med drugim povečujejo vzdržljivost in dvigajo raven energije v telesu. Ob tem spodbujajo krvni pretok ter tako telesnim tkivom zagotavljajo veliko kisika in hranljivih snovi.

Granatno jabolko

Slovi po vseh učinkih, ki jih ima na zdravje ter počutje rdeča pesa, ob tem granatno jabolko izstopa po vsebnosti elaginske kisline, ta pozitivno vpliva na mitohondrije, kar pomeni, da granatno jabolko poskrbi za boljšo oskrbo telesa s kisikom ter s tem z energijo.