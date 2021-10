Ženske ne morejo verjeti: ta starost je najboljša za zanositev

Številne ženske se danes odločajo za preložitev nosečnosti, saj se želijo osredotočiti na svojo kariero, želijo več potovati ali brezskrbno živeti s svojim zakoncem, preden si ustvarijo družino. In vsi ti razlogi so v nasprotju s številnimi teorijami, ki pravijo, da je najboljša starost ženske za porod okoli 20. leta.

Vendar se zdi, da se teorije nenehno razvijajo in spreminjajo. Kakšna je torej idealna starost žensk za nosečnost? Po mnenju dr. Johna Mirowskyja, sociologa s Teksaške univerze v Austinu, je najboljša starost za žensko, da rodi otroka, 34 let (njegovo študijo najdete tukaj).

To naj bi bilo zato, ker ima ženska pri 34 letih optimalno zdravje, njeno telo pa je popolnoma pripravljeno na rojstvo otroka. Zanositev med ali hitro po puberteti naj bi namreč prinesla zdravstvene težave za nosečnico, hkrati pa Mirowsky poudarja, da je lahko zanositev nevarna tudi za ženske okoli 40. leta in da morajo biti med nosečnostjo zelo previdne. S staranjem ženskega telesa se namreč hitro povečujejo možnosti za različne bolezni in zaplete med nosečnostjo. Tudi mnogi psihologi potrjujejo to teorijo. Običajno imajo ženske, stare okoli 34, 35 let, stabilen odnos s partnerjem, dosegle so že nekatere poklicne in osebne cilje, so vitalne in energične ter dovolj zrele, da vzgajajo drugega človeka.

Ne glede na to, kdaj se odločite za otroka, nikar ne pozabite, da ta odločitev dodobra spremeni življenje. Na to morate biti pripravljeni vnaprej, saj je rojevanje novega človeka v ta svet resen korak in materinstva nikakor ne smete jemati zlahka.