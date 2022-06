Zelo spodbudni rezultati: to zdravilo odneslo tumorje

Ameriški znanstveniki so objavili preliminarne rezultate raziskave, v kateri je sodelovalo 12 bolnikov z rakom danke, in so zelo spodbudni: zaradi zdravljenja z dostarlimabom so tumorji izginili!

Uprava za hrano in zdravila je lani poleti podelila pospešeno odobritev zdravilu za odrasle bolnike s ponavljajočimi se ali napredovalimi solidnimi tumorji s pomanjkanjem popravljanja neskladnosti (dMMR); ti so napredovali med predhodnim zdravljenjem ali po njem in niso imeli zadovoljivih alternativnih možnosti zdravljenja. Dostarlimab je PD-1 zaviralec imunih kontrolnih točk, gre za zdravilo, ki deluje na imunske celice. Blokira protein PD-1, ki je v rakavih celicah.

Pol leta po zdravljenju so bili pacienti brez tumorjev, prav tako niso potrebovali operacije, obsevanja ali kemoterapije.

Vseh dvanajst bolnikov, vključenih v raziskavo, je imelo klinično popoln odziv, torej odsotnost bolezni na slikanju z magnetno resonanco, CT-preiskavi, digitalnem rektalnem pregledu ali biopsiji; nobeden ni potreboval kemoterapije, obsevanja ali bil operiran, med spremljanjem pacientov pa niso poročali o napredovanju bolezni ali ponovitvi. »Gre za zgodovinski uspeh na področju zdravljenja raka,« je dejal avtor raziskave Luis A. Diaz ml. Zaviralci kontrolnih točk, kot je dostarlimab, vendarle veljajo za najobetavnejše imunoterapevtike do zdaj. Oboleli so zdravilo prejemali pol leta vsake tri tedne, z možnostjo kemoterapije in obsevanja, če bi bolezen še vztrajala. Terapiji nista bili potrebni pri nobenem od sodelujočih. Andrea Cercek, soavtorica študije, je pojasnila, da zdravilo odklene naravni imunski sistem telesa in mu omogoča boj proti tumorjem.

Po zdravljenju magnetna resonanca ni pokazala tumorjev. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

»Ko dajemo zdravilo za imunoterapijo, kot je dostarlimab, lahko imunski sistem vidi tumorske celice in se jih znebi. Zdravilo je odpravilo raka, tumor je izginil.« Nihče ni trpel za resnimi stranskimi učinki, več kot pol sodelujočih je imelo zmerne stranske učinke, kot so izpuščaj, utrujenost, slabost. Pol leta pozneje, kot rečeno, bolezni niso zaznali pri nobenem od dvanajsterice, prav tako ne po letu dni, nekateri so zdravi še dve leti po zdravljenju. Raziskava še ni končana, avtorji so zdaj poročali le o preliminarnih rezultatih, v študijo pa nameravajo vključiti okoli 30 pacientov.