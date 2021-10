Želite, da vaši starši živijo dlje? Dajte jim v varstvo svoje otroke

V študiji, ki je bila objavljena v akademskem časopisu Journal of Evolution and Human Behavior, je sodelovalo 500 ljudi z najnižjo starostjo 70 let. Znanstveniki so prišli do zaključka, da imajo stari starši, ki imajo v varstvu vnuke, veliko manjše tveganje za smrt kot tisti, ki nanje ne pazijo. Dr. Ronan Factora iz bolnišnice Cleveland pravi, da obstaja povezava med skrbjo za nekoga in nizko stopnjo stresa, vsi pa vemo, kaj lahko stres naredi našemu telesu (povezan je z večjim tveganjem za smrt). »Če je skrb za vnuke in druge ljudi v stiski eden od načinov, ki lahko dejansko zmanjša stres, bi to moralo koristiti tistim, ki so stari starši in pazijo na vnuke.«

Poleg tega prinaša varstvo otrok tudi druge koristi, pravi Factora. Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da starejši ljudje ostanejo fizično aktivni in družbeno angažirani, da bi se dostojno starali. In varstvo vnukov jim daje prav to. Hkrati pa opozarja, da lahko preveč energije, ki jo posvetijo skrbi za svoje vnuke, poveča raven stresa. Ključno je torej ravnovesje. Druga raziskava, opravljena v Avstraliji, je odkrila, da lahko čas, porabljen za varstvo otrok, dejansko prepreči razvoj Alzheimerjeve bolezni. To naj bi bilo zato, ker varstvo otrok znižuje raven depresije, hkrati pa krepi možgansko moč.

Torej, babice in dedki, zdaj veste, kaj storiti. S skrbjo za svoje vnuke ne boste pomagali le svojim otrokom, pomagali boste tudi sebi. Živeli boste dolgo in srečno življenje.