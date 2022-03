Zdravo podjetje, zdravi delavci

Jasno je, da na počutje doma zanesljivo vplivajo tudi razmere v službi. Delodajalci imajo pomembno vlogo v življenju vsakega posameznika v podjetju oziroma družbi, saj z razmerami, ki jih zagotavljajo pri delu, vplivajo tako na duševno kot telesno zdravje zaposlenih.

Že samo dejstvo, da na delovnem mestu preživimo vsaj tretjino časa, mnogi pa so z mislimi pri službi tudi po koncu delovnika, potrjuje, da je poklic več kot le pot do vira prihodka, je del človekove osebnosti in tako tudi njegove zasebnosti.

Pomembno je spodbujati uspešnost in dobro počutje. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Delo v ustreznih razmerah in ob obvladljivih zahtevah varuje in krepi telesno ter duševno zdravje, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »Zato je pomembno odpirati teme o varovanju duševnega zdravja pri delu in spodbujati delovne organizacije ter posameznike, da združijo moči v skrbi za dobro počutje in duševno zdravje delovno aktivne populacije,« pojasnjujejo strokovnjaki NIJZ in pristavljajo, da zdravo delovno okolje in dobri pogoji dela prispevajo k občutkom kompetentnosti in uspešnosti ter posamezniku na delovnem mestu ponujajo socialno oporo, ki pa je varovalni dejavnik pri ohranjanju njihovega duševnega zdravja.

»Delovno okolje lahko predstavlja tudi del rehabilitacije pri duševnih težavah in motnjah. Po drugi strani pa lahko, če je neprimerno zaradi stresa, izčrpanosti, slabih odnosov, previsokih zahtev ali drugih dejavnikov tveganja, prispeva k nastanku težav v duševnem zdravju ali k njihovemu poslabšanju,« opozarjajo na NIJZ in dodajajo, da so stresne in duševno-vedenjske motnje med razlogi za začasno nezmožnost za delo v največjem porastu: »Še več, težave v duševnem zdravju so med poglavitnimi razlogi za invalidnost in tudi za prezgodnje upokojevanje. V tej luči je promocija duševnega zdravja eno ključnih poslanstev uspešnih delodajalcev. Delovno okolje je optimalno mesto za promocijo zdravja, kar zajema obvladovanje vseh vrst tveganja pri delu, povezanega z varnostjo in zdravjem zaposlenih, vključno s tveganjem za njihovo duševno zdravje.«

Delovno okolje je optimalno mesto za promocijo zdravja.

Ne smemo pozabiti na dragocene odnose s sodelavci, ki jih v želji po uspehu in zavoljo tekmovalnosti velikokrat zanemarjamo, a nam ravno oni pomagajo ohranjati zdravo ravnovesje na delovnem mestu.