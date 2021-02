Vonj te rastline prežene tesnobo

Pregnal bo občutek panike, ki vas prevzame, ko ste pod stresom.

Koristno in zdravo je čim več časa preživeti na zraku, obkroženi z rastlinami, drevesi. A če vam ne uspe vsak dan vsaj nekaj minut preživeti v naravi, pripeljite naravo domov, ena tistih rastlin, ki nam koristijo, kot pravijo strokovnjaki, je tudi jasmin. Posadite si ga lahko na vrt, balkon ali teraso, da boste uživali v njegovem vonju, uporabljate lahko tudi njegovo eterično olje.Ta rastlina izboljšuje kakovost zraka v domu, saj odstranjuje strupe, pomaga pri nespečnosti, tudi pri tesnobi in menda celo pri depresiji: neka nemška raziskava kaže, da lahko vpliva na kup zdravstvenih težav. Če ste pod stresom, na primer, bo vonj pregnal občutek panike. Nemški raziskovalci, ki so odkrili, da lahko jasmin blaži anksioznost, pravijo, da je prav to dokaz, da ima aromaterapija znanstveno osnovo. Proučevali so namreč vpliv eteričnega olja jasmina na miši in ugotovili, da nanje deluje pomirjajoče. Dodatne raziskave so pokazale, da tako deluje tudi na ljudi. Slednje gre najverjetneje pripisati kemikaliji GABA, ki vpliva na razpoloženje ter aktivira živčne celice, ki blažijo anksioznost.Glede na izsledke lahko vonj jasmina v prostoru blaži tesnobo in živčno napetost, spodbuja boljše razpoloženje, izboljšuje kognitivne sposobnost in pozornost, izboljšuje kakovost spanca, uravnoteža hormone, blaži burne reakcije in spremembe razpoloženja ter viša libido.Nekaj kapljic eteričnega olja jasmina (naj ne vsebuje sintetičnih dodatkov) bi vam lahko torej pomagalo zaspati, obenem pa okrepiti koncentracijo in ublažiti nemir.