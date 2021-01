Vitki v vseh obdobjih

Hujšanje, če se ga lotimo pravilno, vodi v manjše tveganje za nastanek kroničnih bolezni, povezanih z debelostjo. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Izguba presežka kilogramov tudi 60-letnikom prinese veliko koristi in izboljša kakovost življenja.

Verjetno ste že kdaj slišali koga reči, kako težko je po določeni starosti izgubiti presežek kilogramov samo s spremenjenim načinom prehrane in gibanjem in da pravzaprav nima niti smisla poskušati. A to ni res. Vselej je dobro poskušati, saj hujšanje, če se ga lotimo pravilno, vodi v manjše tveganje za zbolevanje za srčno-žilnimi boleznimi in diabetesom ter drugimi kroničnimi boleznimi, povezanimi z debelostjo.Mnogi menijo, da je shujšati in vzdrževati težo po dopolnjenem 50. letu starosti misija nemogoče. In tudi da na diabetes, visok krvni tlak, zmanjšano mobilnost niti ni mogoče vplivati zgolj s spremenjenim načinom prehranjevanja in rednim gibanjem, tudi taki so, ki menijo, da je hujšanje v tem starostnem obdobju nezdravo. A raziskave so pokazale, da ni res, tudi po 60. letu prinese vrsto koristi za zdravje, pozorni pa moramo biti na nenamerno hujšanje, ki lahko kaže na kakšno resno bolezen. Sodelujoči v raziskavi, leta 2015 objavljeni v publikaciji Current Obesity Reports, so samo z gibanjem in zdravim načinom prehranjevanja izgubili odvečne kilograme, to pa je pozitivno vplivalo na njihovo gibljivost in hitrost hoje, manj so bili krhki, bolje so nadzorovali bolečino, njihovo socialno-kognitivno vedenje je bilo boljše. To kaže, da nikoli ni prepozno, in tudi, da je izguba odvečnih kilogramov pomembna tako v tridesetih kot v šestdesetih, saj je povezana z boljšo kakovostjo življenja. Raziskava, objavljena v publikaciji Clinical Endocrinology, navaja, da obstaja veliko zmot glede hujšanja starejših, in še, da je mogoče shujšati prav v vsakem življenjskem obdobju. V raziskavi je sodelovalo 242 ljudi, ki so jih spremljali med letoma 2005 in 2016; razdelili so jih v dve skupini, v eni so bili mlajši od 60 let, v drugi starejši, vsi so hujšali s pomočjo istega programa, ki je trajal od 33 do 45 mesecev. Mlajši skupini je v tem času uspelo izgubiti 6,9 odstotka teže, starejši pa 7,3 odstotka.S primernim življenjskim slogom in kakovostnimi programi, ki vključujejo spremembe v prehrani in telesno dejavnost, je torej mogoče številke na tehtnici obrniti navzdol. Če bi tudi vi radi poskusili, v vsakodnevno prehrano vključite to, kar strokovnjaki ponavljajo ves čas: več sadja in zelenjave, beli kruh in pekovske izdelke zamenjajte za polnozrnate, jejte semena in oreške. Prehranske vlaknine prispevajo k izgubi kilogramov, saj smo zaradi njih dlje siti, obenem pa izboljšujejo prebavo in nižajo slabi holesterol. Izogibajte se sladkim napitkom, sladkarijam in predelani hrani, to pa velja prav za vse starostne skupine. Popiti je treba tudi dovolj tekočine, najbolje vode, in zaužiti dovolj beljakovin, oboje zagotavlja občutek sitosti. Poleg tega se je treba gibati, najmanj pol ure na dan, v ta čas pa šteje prav vse, od vrtnarjenja do dejanske telovadbe, v fitnesu na primer, joga, ples pa tudi hiter sprehod, pri katerem vam srce pospešeno bije. Starejši se izogibajte dejavnostim, pri katerih obstaja nevarnost padcev in posledično zlomov. Če bi radi dosegli več, pa je dobro poiskati pomoč osebnega trenerja.