Ves čas utrujeni? Nezdravljena utrujenost vodi v hujše oblike depresij

Da je kronična utrujenost bolezen, je znano že kar nekaj časa. Znaki, ki kažejo nanjo, so huda utrujenost, ki se niti po počitku ne izboljša, prizadetost kratkotrajnega spomina ali koncentracije, boleče grlo, rahlo povečane ali občutljive vratne in pazdušne bezgavke.

Hudo je, če se stanje niti po počitku ne izboljša. FOTO: Ysign/Getty Images

Vzroki utrujenosti so najrazličnejši: lahko je posledica dolgotrajnega psihičnega in fizičnega stresa, sočasno potekajočih nekaterih bolezni, raznih poškodb, dolgo trajajočih viroz in okužb. Podatki kažejo, da ima vsaj tretjina tistih, ki trpijo zaradi kronične utrujenosti, hkrati znake anksioznosti oziroma hude zaskrbljenosti in depresije.

Da sta prepoznava in diagnosticiranje utrujenosti kot bolezni precej težka, pravijo mnogi zdravniki, ki v svojih ambulantah družinske medicine srečujejo številne paciente, ti tožijo zaradi nenehnih težav, ki se kopičijo, sami pa si ne znajo pomagati, da bi izstopili iz kroga brezvoljnosti in utrujenosti. Znaki morajo trajati vsaj pol leta, vzrok pa ne sme biti katera druga bolezen, ki bi povzročala bolečino in hudo utrujenost.

Zdravniki kronično utrujenost pri posamezniku ugotavljajo s skrbno anamnezo, pogovorom z bolnikom in natančnim telesnim pregledom. Največkrat opravijo še laboratorijske teste, slikovne in druge preiskave ali pacienta napotijo k specialistom na dodatne preglede.

Kronično utrujenost je treba čim prej začeti zdraviti, da se stanje kar najhitreje izboljša. Na voljo so tako nefarmakološke kot farmakološke oblike zdravljenja, največkrat je najbolj učinkovita kombinacija obeh načinov, kažejo izkušnje zdravnikov. Ker je zdravljenje kronične utrujenosti lahko tudi dolgotrajno, moramo sami narediti vse, da se sploh ne pojavi. Priporočljivo je, da se čim bolj izogibamo stresu in počivamo, ko smo utrujeni. Živimo kar najbolj zdravo, skrbimo za zdrav spanec, zdravo prehrano in redno gibanje.

Nezdravljena utrujenost lahko vodi v hujše oblike depresije in drugih duševnih motenj, hkrati močno slabša kakovost življenja.

Natančnih podatkov, koliko ljudi pri nas trpi zaradi sindroma kronične utrujenosti, nimamo. Znano pa je, da najpogosteje za njo zbolevajo osebe v starosti od 30 do 50 let, bolezen je pogostejša pri ženskah, obolevajo osemkrat pogosteje.