Užitki brez zaščite

Dosledna uporaba kondomov

Kondom je zanesljiva zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Poletje je v očeh številnih samskih priložnost za avanture, toda razmerja za eno noč so mnogo bolj tvegana, kot si nekateri lahkomiselni morda predstavljajo. Kot opozarjajo strokovnjaki, nas vsak neodgovorni spolni odnos nevarno ogroža z okužbo z najmanj eno spolno boleznijo, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje, lahko je celo usodna. Varno spolno življenje oziroma monogamno partnerstvo je temeljna preventiva, ki je nikoli ne bi smeli opustiti, a podatki kljub temu kažejo, da se mnogi še vedno naivno in malomarno predajajo spolnim užitkom brez zaščite: več kot polovica spolno dejavne svetovne populacije naj bi bila namreč okužena s humanimi papiloma virusi (HPV).»Gre za najpogostejšo spolno prenosljivo okužbo,« pojasnjuje prof. dr., dr. med., spec. ginekologije in porodništva iz Medicinskega centra Barsos. »Spolno prenosljive bolezni so še HIV/aids, virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis, klamidijske okužbe in druge. Število teh okužb po vsem svetu in tudi pri nas v Sloveniji narašča. Za preprečevanje določenih spolno prenosljivih okužb sta pri nas na voljo dve cepivi, in sicer proti hepatitisu B, ki je že od leta 1998 vključeno v nacionalni program cepljenja otrok pred vstopom v šolo, in novejše cepivo proti HPV.«Poleg cepljenja je, seveda, nujno izogibanje tveganemu spolnemu vedenju, a tistim, ki bi se temu vendarle izpostavili, specialistka svetuje: »Posvet in pregled pri zdravniku specialistu omogočata poglobljen vpogled v nevarnost, ki se ji je oseba izpostavila, izvedbo posebnih mikrobioloških preiskav na spolno prenosljive okužbe z brisom spolovil ter odvzemom krvi in seča in ustrezno protimikrobno zdravljenje oziroma nadaljnje ukrepanje. Osebam, ki se kljub vsem opozorilom predajajo tveganemu spolnemu življenju, svetujem predvsem redno, dosledno in pravilno uporabo kondomov iz lateksa. Po spolnem odnosu je priporočljivo prhanje, saj s tem odplaknemo s telesa del patogenih mikroorganizmov. Nasprotno pa so kopeli lahko škodljive, saj odstranjujejo normalno prisotne bakterije na koži in v nožnici, s čimer povečajo možnost okužbe. Med menstruacijo so ženske dovzetnejše za okužbo.«Poudarimo, kondom je edina vrsta kontracepcije, ki obenem mehansko ščiti pred spolno prenosljivimi okužbami, če ga seveda pravilno uporabljamo. »So priročni ter ščitijo pred spolno prenosljivimi okužbami in odlična izbira za vse, ki jih ne moti prekinitev odnosa zaradi natikanja kondoma, in seveda za tiste, ki nimajo stalnega spolnega partnerja,« ocenjuje sogovornica. Komu pa priporoča hormonsko kontracepcijo? »Vsem zdravim mladostnicam, ki so imele vsaj šest rednih menstruacij, izjemoma lahko tudi prej. Glede na vsebnost določenih hormonov naj jih pomaga izbrati izbrani ginekolog, ki bo pojasnil tudi vse morebitne stranske učinke, ki jih lahko povzročajo. Hormonske kontracepcijske tabletke vsebujejo podobne hormone, kot jih izločajo jajčniki, in učinkujejo tako, da preprečijo ovulacijo (sprostitev jajčeca iz jajčnika). Farmacevtska industrija izdeluje vedno nove različice hormonskih tabletk z vedno manjšimi odmerki hormonov, ki imajo tudi najrazličnejše dodatne učinke, npr. delujejo proti zadrževanju vode v telesu in napetosti, za vzdrževanje telesne mase, za čistejšo kožo, proti PMS …«