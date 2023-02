To so živila za mladostno kožo

Staranje je neizogibno, a lahko ga ublažimo, no, saj vemo, da so nekateri še globoko v starosti videti mladostni, drugi pa so že v srednjih letih videti starejši, kot so. Naše telo proizvaja kolagen, a že pri dvajsetih letih se začne proizvodnja upočasnjevati, pri 60 letih ga imamo za pol manj kot pri 20. Kolagen je najbolj zastopan tip proteina v telesu, povsod je, v mišicah, kosteh, laseh, koži, nohtih. Upočasnjena proizvodnja je eden od razlogov, zakaj naša koža ni taka kot v mladosti, zakaj so lasje tanjši, zakaj nas bolijo sklepi.

Če se prehranjujemo uravnoteženo, izbiramo zdrava živila, ne skrbimo le za zdravje telesa, temveč tudi ohranjamo mladostnost in pripomoremo k dolgoživosti. Vemo, da so številne bolezni posledica vnetnih procesov v telesu, zato izbiramo živila, ki preprečuje njihov razvoj in obenem upočasnjuje staranje. Protivnetna prehrana krepi zdravje in vitalnost, z njo vzdržujemo zdravo telesno težo, obenem pa tudi pomlajuje kožo, ki je lepša, bolj napeta.

Na jedilniku naj bi tako bili ribe, bogate z maščobnimi kislinami omega-3 (zlasti divji losos), te so nujne za zdravje imunskega sistema, dober spomin, razpoloženje in lepo kožo: vzdržujejo vlažnost kože in blažijo vnetne procese. Tudi sardine so na seznamu priporočenih, poleg maščobnih kislin omega 3 vsebujejo še vitamin D in kalcij, s katerimi obenem skrbimo za zdravje kosti. Uživati je treba zdrave beljakovine, ki sodelujejo pri obnovi in upočasnjevanju staranja celic kože.

Pomembno je jesti različno zelenjavo in sadje, čim pogosteje naj bi jedli jagodičevje, zlasti borovnice, vsebujejo antioksidante, ki pomagajo pri detoksikaciji in preprečujejo prezgodnje staranje; privoščite si oreščke, zlasti lešnike in mandlje, ki so bogati z vitaminom E in linolno kislino, tudi semena in oljčno olje, jedi obogatimo z zelišči, predvsem baziliko in origanom.

Za zajtrk si pripravimo ovseno kašo ali kosmiče, ki pomagajo vzdrževati stabilno raven sladkorja v krvi. Na jedilniku naj bo čičerika, izvrsten vir cinka in prolina, snovi, ki spodbudijo izgradnjo kolagena. Tudi ječmen pomaga pri proizvodnji kolagena, obnovi elastičnost kože. Vsebuje še prehranske vlaknine, s katerimi preprečujemo zaprtje (zdrava prebava vpliva tudi na kožo, saj iz telesa odpravlja škodljive snovi) in nižamo slabi holesterol ter tako vzdržujemo zdravje srca.

Ne pozabimo piti: osem kozarcev vode na dan popijmo. Že blaga dehidracija se bo poznala na koži, ki bo seveda tako videti starejša, bolj suha. Izogibamo se sladkorju, alkoholu, kavo pijemo zmerno, raje jo zamenjamo z zelenim čajem. Izogibamo se rafiniranim ogljikovim hidratom, kot je bela moka. Vsak dan smo telesno aktivni: gibanje deluje protivnetno.