Slovenci ne spimo dovolj

Trajanje, kontinuiteta in globina: to so tri dragocene lastnosti, ki opredeljujejo zdrav spanec, so ob svetovnem dnevu spanja poudarili strokovnjaki iz Svetovne zveze za spanje.

Pomanjkanje sna slabo vpliva tako na duševno kot telesno zdravje. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Ko govorimo o trajanju, je nujno upoštevati starost in potrebe posameznika, ki določajo dolžino spanja. Pri kontinuiteti stroka poudarja, da mora biti spanje nepretrgano, pri globini pa, da le globok spanec obnavlja telo.

Če upoštevamo našteta načela, smo na dobri poti, da telesu zagotovimo enega od pomembnih temeljev zdravja, znano je namreč, da spanje izboljšuje odpornost in tako pomaga preprečevati okužbe in kronična obolenja ter varuje srce in ožilje, krepi možganske funkcije in nam olajšuje učenje, pomnjenje in zbranost, spodbuja telesno pripravljenost, nas zalaga z energijo, dobrodejno vpliva na naše duševno zdravje in čustveno razpoloženje ter izboljšuje presnovo telesa.

Dovolj spi le tretjina odraslih in petina mladostnikov.

Če smo naspani, se dobro počutimo, smo varni in zanesljivi, a vse kaže, da se Slovenke in Slovenci vsega naštetega ne zavedamo prav dobro, saj po zadnjih raziskavah, ki jih je opravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, spimo absolutno premalo. Dovolj spi le tretjina odraslih in le nekaj več kot petina mladostnikov, med pandemijo pa so se številke še poslabšale: kar 60 odstotkov vprašanih poroča o manj kakovostnem in manj urejenem spancu po izbruhu novega koronavirusa, podatki pa še kažejo, da je pandemija občutno povečala pojav kronične nespečnosti v splošni populaciji. Med krivci so negotove zdravstvene in gospodarske razmere ter šolanje in delo od doma, kar je porušilo ustaljene vzorce spanja in budnosti.

A ustrezna spalna higiena je nujna za kakovost življenja, dobro počutje in zdravje, spanje je pač pomemben fiziološki proces, ki vpliva tako na telesno kot duševno zdravje. Kakovosten nočni počitek nam omogočajo prezračena spalnica s primerno temperaturo, udobno ležišče, redna telesna vadba, izogibanje kofeinu in alkoholu nekaj ur pred spanjem, morebitni popoldanski dremež naj bo kratek. Iz spalnice odstranimo vse motilce in zaslone ter jo primerno zatemnimo.