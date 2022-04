Pri obloženi mizi ne pretiravajte: sprehod v naravi naj bo del praznovanja

Vstopili smo v verjetno najbolj kaloričen konec tedna v letu, ko večina dobrot na mizi ni ravno prijazna do naše prebave, poleg tega pa mnogi ne morejo brzdati svoje sle po slani, mastni in sladki prehrani in si pod pretvezo praznika dajo duška.

Jogurt je vedno odlična zamisel. FOTO: Sorrapong/Getty Images

Kljub zavedanju, da so posledice neizogibne, napihnjenosti ne bo ušel noben junak, pa še drugo nelagodje in kakšen kilogram odveč nista izključena. Ponujamo nekaj nasvetov, kako premagati težave, spodbuditi prebavo in znova doseči dobro počutje.

Pomoč narave

Napihnjenost torej povzročijo predvsem slabe prehranjevalne navade, lahko tudi hormoni in stres ter določena živila, a tudi če je ne preprečimo, kar je vedno najboljša odločitev, jo lahko ublažimo in sčasoma odpravimo. Pri tem pomagajo vlaknine, ki pospešujejo prebavo, zato je priporočljivo kar se da pogosto uživati polnozrnate kosmiče ali ovseno kašo in sadje, zelenjavo ter oreške.

A pozor, niti z vlakninami, predvsem tistimi, ki jih najdemo v stročnicah, cvetači, zelju in brokoliju, ne pretiravajte, da si ne boste pridelali še večje napihnjenosti! Jogurt je vedno odlična zamisel, najbolje je izbrati probiotičnega, podobno blagodejna je skuta. Losos in tun sta bogata z maščobnimi kislinami omega 3, ki spodbujajo prebavo, prav tako avokado, ki pomaga ohranjati občutek sitosti, a je nizkokaloričen. V pravem času so na voljo šparglji, ki so bogati z dragocenim magnezijem, zato spodbujajo prebavo; poleg tega so naravni diuretik in pomagajo odvajati odvečno vodo.

Ne pozabimo na redno gibanje!

Tudi kumare pomagajo odvajati odvečno vodo iz telesa, če je le mogoče, uživamo neolupljene, saj tako blagodejno vplivajo tudi na prebavo.

Za malico si privoščimo banano, ki pomaga odpravljati zabuhlost ter napihnjenost, saj vsebuje veliko kalija, ki nase veže vodo in natrij ter v celice vnaša kisik. Odlična rešitev je papaja, ki vsebuje prebavi blagodejen encim papain. Za sprostitev napetosti si privoščimo komarčkov čaj, kamilice ali poprovo meto pa tudi zeleni čaj, ki blagodejno vpliva na želodec in je blag diuretik. Čim večkrat v prehrano dodamo ingver, ki je odličen proti slabosti, napihnjenosti in krčem.

Vlaknine so naše zaveznice.

In še, ne pozabimo na redno gibanje, najmanj pol ure na dan, še raje pa deset minut več, da spodbudite prebavni sistem in izločanje strupov.