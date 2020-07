Pri britju upoštevajte tip kože

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Včasih pride krema za predel oči še kako prav. FOTO: Ridofran/Getty Images

Tudi za moške je sonce nevarno

Nič hudega ne bo, če večino izdelkov poleti pospravite s poličke v kopalnici in jih nadomestite zgolj z enim: sredstvom z zaščitnim faktorjem. Saj vemo, da moški ne marate občutka težke, celo mastne kreme na obrazu in telesu, a žal je to tegoba, s katero se moramo v vročih mesecih spopadati vsi, da preprečimo pordelost kože in opekline, ki na prvi pogled kazijo videz, a prinašajo tudi resne, celo smrtonosne posledice izpostavljanja nevarnim UV-žarkom. Če si boste vzeli čas, boste morda celo odkrili izdelek, ki vam bo všeč!

Britje zaključite z nežnim sredstvom, ki bo kožo pomirilo.

Nega kože že dolgo ni več le ženska domena. In prav je tako, se strinjajo dermatologi, kajti moški, pa čeprav je njihova koža nekoliko debelejša, niso nič manj dovzetni za nevšečnosti ali celo bolezni, ki lahko doletijo naš največji organ. Gospodje, naj vam torej ne bo nerodno, negovana koža je ponos sodobnega moškega, zato (vsaj skrivaj) preberite nasvete v naslednjih vrsticah.Čiščenje je osnova, zato naj bo na vaši polički v kopalnici piling ali gel za umivanje obraza, s katerim boste uspešno odstranili odmrle celice, zmehčali kožo in jo pripravili na britje. Ne, ne zadostuje kos trdega mila, ki že celo večnost ždi ob umivalniku, občasno pa si z njim kdo umije roke, ko zmanjka tekočega! Potrebujete učinkovito, prav vašemu tipu kože namenjeno sredstvo, ki ga uporabljajte vsaj enkrat na teden (če si vsako jutro in vsak večer skrbno z vodo oplaknete obraz), poleti, ko se znojite obilneje, in po športni dejavnosti pa pogosteje.Nekaj sekund ga vtirajte v kožo, potem pa sperite z mlačno vodo. V jutranji rutini umivanju običajno sledi britje. Sredstva zanj so vam še predobro znana, a vendarle: ste pomislili, da bi morda zamenjali izdelek, poskusili kaj novega, naravnega, se morda posvetovali s strokovnjakom glede sestave in vašega tipa kože?In ne, ni vseeno, ali za britje uporabljate gel, kremo, peno ali olje ali pač tisto sredstvo, ki je trenutno v akciji: vsak tip kože ima svoje zahteve, zato izbiri namenite več kot sekundo ali dve. Denimo, krema je primernejša za tiste s suho kožo in gostejšo brado, tako tudi pena ali gel, ki prav tako omogočata natančno britje brez mozoljčkov in rdečin.Olje je namenjeno zelo občutljivi koži, saj jo dodatno mehča in preprečuje poškodbe ter poznejše vraščanje dlačic ali akne, primerno je tudi za tiste, ki so nagnjeni k ekcemom. Najbolj univerzalno in tudi zelo priljubljeno sredstvo je milo za britje, vsestranski izdelek, ki ga lahko uporabite tudi za umivanje las in telesa: primerno je predvsem za tiste, ki se radi pobrijete na hitro, kar med prhanjem, in seveda za zdravo in odporno kožo, ki ne zahteva posebne nege in pozornosti.Britje vedno zaključite z nežnim sredstvom, ki bo kožo pomirilo, zaprlo kožne pore in preprečilo okužbe. Najboljši izdelki ne vsebujejo alkohola, občutljive predele hladijo in kožo nahranijo ter navlažijo. Vodica, mleko ali tonik: poskusite vse in se odločite! Za veliko večino moških se nega tu konča, a vse več je tistih, ki so že spoznali tudi dobrobiti vlažilne kreme: ta namreč ohranja mehkobo kože in poudarja svežino ter mladosten videz, pomaga gladiti manjše gubice, pospešuje krvni pretok po nanosu, najpomembneje pa je, da kože ne masti.Za piko na i sodoben moški uporabi kremo za predel oči: tako kot ženske tudi moški ne marajo zabuhlega videza, ki se rad pojavi po neprespani noči ali ob izčrpanosti, ustrezen izdelek z obveznima vitaminoma A in E razdraženo kožo pomiri ter zabriše sledove utrujenosti.