Presenetilo vas bo: hrana, za katero niste vedeli, da je lahko nevarna

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zaradi uživanja kontaminirane hrane vsako leto zboli eden na deset ljudi. Nekatera živila so bolj dovzetna za kontaminacijo in zahtevajo skrbno pripravo, drugim pa se je treba v celoti izogibati. Tukaj je nekaj presenetljivih živil s skritimi pastmi.

Muškatni orešek

Če ga na ščepec muškatnega oreška dodate testu za njoke ali uporabite v svojem najljubšem receptu za kuhano vino, je zelo malo verjetno, da bo imel kakršne koli stranske učinke. V velikih odmerkih pa lahko povzroči zastrupitev z miristicinom. Simptomi so glavobol, slabost, omotica in halucinacije. V redkih primerih je lahko usoden. Zato je priporočljiva uporaba le v majhnih količinah.

Gojen losos

Ameriško Združenje ekoloških potrošnikov (Organic Consumers Association) je lososa, gojenega v ribogojnicah, primerjalo s »strupeno nezdravo hrano«. Meso je bilo bolj mastno kot meso divjega lososa, ugotovljeno pa je bilo tudi, da vsebuje strupene kemikalije, ki so lahko zdravju škodljive.

Čili

Čili lahko poleg pekočega občutka povzroči tudi druge težave. V nekaterih primerih lahko uživanje čilija povzroči bolečine v trebuhu, krče in drisko, zlasti pri tistih, ki imajo sindrom razdražljivega črevesja.

Suši

Redko je, da uživanje sušija, poka ali cevicha povzroči zdravstvene težave, razen če nimate alergij. Toda priljubljenost jedi iz surovih rib sovpada s povečanimi poročanjem o boleznih, povezanih z okužbami s paraziti. Uživanje surovih, prekajenih ali nepravilno zamrznjenih rib, okuženih z anisakisom, ki lahko povzroči hude bolečine v trebuhu in bruhanje, čeprav zajedavec ne more preživeti v človeškem črevesju.

Ostrige

Ostrige se načeloma strežejo surove, na polovici lupine in z velikodušnim dodatkom limone. Kot take lahko prenašajo škodljive bakterije in viruse ter povzročijo vibriozo, bolezen, katere simptomi vključujejo drisko, krče, slabost, bruhanje, zvišano telesno temperaturo in mrzlico.

Arašidi

Alergije na arašide je med najpogostejšimi na svetu, pri nekaterih populacijah ima reakcijo eden na dvesto ljudi. Čeprav večina med nami lahko uživa arašidovo maslo in druge dobrote iz arašidov, so lahko posledice za tiste, ki imajo alergijo, smrtonosne. Najmanjša izpostavljenost arašidom lahko povzroči otekanje grla do te mere, da dihanje onemogočeno. Tisti z alergijami naj vedno pozorno preberejo etiketo na embalaži hrane hrane, obvestijo osebje restavracije in nosijo s sabo potrebna zdravila.

Piščanec

Piščanec je ena najbolj priljubljenih vrst mesa, hkrati pa je med najbolj dovzetnimi za kontaminacijo. Če se z njim ravna in pripravi napačno, se lahko okužimo s salmonelo in kampilobakterjem, ki lahko povzročita gripi podobne simptome, slabost in bruhanje. Zmanjšajte tveganje tako, da perutnino obdelate na temperaturi 73,9°C in pri pripravi uporabite ločen nož in desko za rezanje.

Jajca

Jajca so poleg krompirja eno najbolj vsestranskih živil. Lahko pa predstavljajo tudi tveganje za zdravje. Vsebujejo lahko salmonelo in več surovih jajc se zmeša, bolj se razširijo bakterije. Mehko umešana jajca, poširana jajca s tekočimi rumenjaki ali v holandski omaki, lahko povzročijo slabost. Za popolno varnost jih skuhajte in uživajte jedi iz surovih jajc, ki so bila pasterizirana.

Tuna

Pravilno kuhanje morske hrane ni zanesljiv način za preprečevanje bolezni. Po podatkih ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA) tuna in druge ribe s temnejšim mesom pri temperaturah nad 15,5 °C sproščajo toksin, imenovan skombrotoksin, ki ga ni mogoče ubiti s kuhanjem, konzerviranjem ali zamrzovanjem. Simptomi kontaminacije so lahko podobni tako zastrupitvi s hrano, kot alergijski reakciji: mravljinčenje okoli ust, koprivnica, padec krvnega tlaka, omotica in srbečica, ki jim sledijo bruhanje, driska, dihalna stiska in palpitacije.

Tudi tuna ni nedolžna. FOTO: Wesual Click, Unsplash

Riž

Riž je eno izmed osnovnih živil, a so študije pokazale, da lahko vsebuje višje ravni arzena, toksina, ki prihaja iz zemlje in povzroča raka. Učinki pa so odvisni od tega, koliko ga pojeste, in malo verjetno je, da bi uživanje riža nekajkrat na teden povzročilo težave. Riž lahko vsebuje tudi bakterije, ki so lahko nevarne, če kuhan riž pustite pri sobni temperaturi ali ga napačno segrevate.

Bezeg

Verjame se, da vijolične jagode vsebujejo antioksidante, ki krepijo zdravje, medtem ko preostali del rastline vsebuje veliko manj zaželeni cianid. Malo verjetno je, da boste namerno zaužili liste, vejice, korenine in semena bezga, vendar si je vredno vzeti čas in ločiti plodove. Izogibajte se uživanju surovih jagod: vsebujejo strupeno snov, ki lahko povzroči slabost in drisko.

Agavin sirup

Agavin sirup, pridobljen iz rastlin, ki izvirajo iz Južne Amerike, je pogosto prisoten v zdravi prehrani kot alternativa sladkorju. Vendar je lahko tudi agavin sirup škodljiv za zdravje, če ne celo bolj, kot sam sladkor – in tukaj ne govorimo o tekili. Agavin sirup ima zelo veliko fruktoze in lahko, če ga pogosto uživamo, povzroči povečano trebušno maščobo in zamaščenost jeter. Uporabljajte ga zmerno.

Surovi kalčki

Nezahtevna zelenjava se goji v toplih, vlažnih razmerah, ki so idealne za razvoj bakterij. Zaradi nje so poročali o več izbruhih, vključno z izbruhom E. coli leta 2011, ko naj bi v Nemčiji umrlo 29 ljudi. Uživajte samo surove kalčke z oznako 'pripravljeno za uživanje' – vse ostale je treba temeljito prekuhati. Otroci, starejši ljudje in nosečnice naj se jih v celoti izogibajo.

Mesni narezek

Večina mesnih jedi ima visoko vsebnost maščob in spada med predelana živila, kar je povezano s povečanim tveganjem za srčne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in raka. Nekatere mesnine vsebujete tudi nitrite, za katere se domneva, da so rakotvorni. Resnejša težava se lahko pojavi, ko škodljive bakterije dosežejo meso, preden je zapakirano. Jejte samo narezke iz trgovin z dobrimi standardi varnosti hrane in jih shranjujte v skladu z navodili na embalaži.

Surovi indijski oreščki

Indijski oreščki, ki jih najdete v večini trgovin, so oluščeni, kuhani na pari in praženi, kar je dobro. Surovi indijski oreščki – ki so pravzaprav semena iz indijskega jabolka – vsebujejo urushiol, kemikalijo, ki jo najdemo tudi v strupenem bršljanu. Snov prihaja iz lupine in lahko opeče kožo ali povzroči izpuščaje.

Žele bonboni

Brez panike, niso vsi žele bonboni nevarni. Nekateri vsebujejo sredstvo za zgoščevanje, konjak, ki ustvarja spolzko teksturo in trdo lupino, ki predstavlja nevarnost zadušitve. Več držav, vključno z Avstralijo, Združenim kraljestvom in Slovenijo, je prepovedalo sladkarije, kot so žele lončki (jelly cups), ki vsebujejo to snov.

Surovi med

Medtem ko je večina medu, kupljenega v trgovini, pasteriziranega, je znano, da surovi med – naravnost iz čebeljega panja – vsebuje več antioksidantov, vitaminov in mineralov. Toda možne koristi je treba pretehtati skupaj s tveganji, saj lahko surovi med vsebuje sporogene bakterije, imenovane Clostridium botulinum, ki napadejo živčni sistem in lahko povzročijo zastrupitev z botulizmom, kar povzroči paralizo.

Čaj za razstrupljanje

Do čajev za razstrupljanje, ki obljubljajo hujšanje in koristi za zdravje, je treba pristopiti previdno, saj nekatere priljubljene naravne sestavine v sebi skrivajo potencialno nevarnost. Številni vsebujejo seno in baldrijan, ki sta naravni zelišči, a lahko povzročita nenaravno hujšanje z odvajalnim učinkom. Sena lahko draži prebavni sistem in povzroči kemična neravnovesja. Zdravstveni delavci so se na primer soočali s primerom, ko je ženska po jemanju baldrijana postala preveč hidrirana, se zgrudila in doživela epileptični napad.

Slanina

Brez panike, nihče vam ne namerava prepovedati sendviča s slanino. Toda uživanje predelanega mesa, vključno s tem, je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije povezano s povečanim tveganjem za raka. Zaužitje 50 gramov na dan, kar je enakovredno dvema koščkoma slanine, poveča tveganje za nastanek raka na črevesju za 18 odstotkov. Če zaužijete več kot to, naj bi bilo tveganje še večje. Druga študija je odkrila povezavo med živili, kot so slanina in klobase, in povečanim tveganjem za raka dojk.