Post ni za hujšanje

Če ste se doslej v upanju, da boste izgubili kak kilogram, občasno postili, bi bilo mogoče bolje poskusiti kaj drugega: raziskava, objavljena v publikaciji Journal of the American Heart Association, namreč kaže, da post kot oblika hujšanja ni učinkovit, precej bolj uspešno je štetje kalorij.

V raziskavi je sodelovalo 550 odraslih, povprečno starih 51 let, večina je bila debela, 138 pa je imelo zdravo telesno težo; njihove prehranske navade in težo so nadzorovali pol leta. Po analizi podatkov so raziskovalci potrdili povezavo med uživanjem pogostejših in večjih obrokov in povečanjem telesne teže, kar dokazuje, da je glavni dejavnik povečanja telesne mase skupni vnos kalorij, sporočajo raziskovalci. In še, da je verjetnost kopičenja kilogramov manjša pri tistih, ki zajtrkujejo. »Režim časovno omejene prehrane ne koristi v smislu zmanjšanja telesne teže, telesne maščobe,« sporočajo avtorji raziskave.