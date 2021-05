Odpravimo menstrualno revščino

Migrantke v hudi stiski

Dekletom po vsem svetu je treba zagotoviti higienske pripomočke in jih poučiti o menstruaciji. FOTO: Greenaperture/Getty Images

Mnogo deklet v nekaterih državah med mesečnim perilom izostaja od pouka, saj nimajo na voljo ustreznih higienskih pripomočkov.

Bo slovenska vlada v vseh javnih izobraževalnih ustanovah zagotovila brezplačne higienske pripomočke za ženske? FOTO: Isvyatkovsky/Getty Images

Več kot 2,4 milijarde ljudi še vedno živi brez ustreznega dostopa do čistih stranišč. V številnih državah je menstruacija še vedno nekaj sramotnega, mnogo deklet pa med mesečnim perilom izostaja od pouka, saj nimajo na voljo ustreznih higienskih pripomočkov. Prav zato je nemška organizacija WASH (Water, Sanitation, Hygiene) leta 2014 predlagala 28. maj za razglasitev svetovnega dne menstrualne higiene, ki opozarja na nezdrave okoliščine, zaradi katerih je položaj številnih žensk po svetu še bolj krivičen.To je izrazito predvsem v državah v razvoju, kjer so sanitarne razmere, kot rečeno, daleč od sprejemljivih, marsikje pa odkrite razprave o menstrualni higieni in zdravju onemogočajo tradicija, kultura, družbena pravila ter seveda revščina in nedostopnost ustreznih izdelkov. Ozaveščenost o mesečnem perilu je zato marsikje občutno prenizka, kar seveda ovira premik na tem področju, ženske pa ohranja v podrejenem in nedostojanstvenem položaju. Namen svetovnega dneva menstrualne higiene je torej podirati tabuje in odprto spregovoriti o mesečnem perilu kot o povsem naravnem procesu ter spodbujati ozaveščanje o pomenu enakih možnosti za ustrezno higieno med menstruacijo in se posledično približevati enakopravnosti deklet in žensk v družbi. Na nujnost ukrepanja nas neprizanesljivo opozarja tudi pandemija covida-19, ugotavljajo strokovnjaki, zaradi katere so številna prizadevanja zastala, mnogo vrzeli pa se je le še poglobilo. Kot najbolj kritično skupino pri menstrualni neenakosti je treba obravnavati migrantke, zdaj opozarjajo strokovnjaki, ki prek dobrodelnosti le težko dostopajo do ustrezne pomoči in higienskih izdelkov, covid-19 pa je številne humanitarne programe še dodatno onemogočil zaradi ovir pri transportu in dobavi.Svetovna pobuda za odpravo menstrualne revščine si prizadeva do leta 2030 vsem dekletom in ženskam na svetu omogočiti enak dostop do higienskih pripomočkov ter informacij za zdravo sprejemanje in razumevanje tega naravnega procesa, letošnje osrednje geslo pa se glasi: Takoj okrepimo prizadevanja in naložbe v menstrualno zdravje in higieno! Pomemben korak smo pred tedni naredili tudi v Sloveniji, za izdelke za menstrualno higieno po novem velja 9,5-odstotna stopnja DDV in ne več 22-odstotna, Mladi forum in Ženski forum SD pa sta vladi predlagala tudi, da v vseh javnih izobraževalnih ustanovah zagotovi brezplačne higienske pripomočke za ženske, med zdravstveno krizo mora namreč marsikatera varčevati pri nakupu teh izdelkov; ženska v Sloveniji naj bi za higienske pripomočke v povprečju porabila od 70 do 100 evrov na leto. Februarja letos so se na Novi Zelandiji, kjer ena od 12 najstnic zanemarja pouk, ker nima dostopa do sanitarnih izdelkov, odločili, da bodo v boju proti menstrualni revščini uvedli brezplačne vložke in tampone na šolah, Škotska pa je lani prva na svetu sklenila, da bodo vložki in tamponi brezplačno na voljo vsem ženskam.