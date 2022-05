Vaginalne okužbe so precej pogoste

Vaginalno glivično vnetje je ena najpogostejših okužb. Vsaj enkrat v življenju se z njim sreča kar 75 odstotkov žensk, pri vsaj polovici primerov pa sledi še najmanj ena ponovitev.

Vzroki za vnetje nožnične sluznice so številni in različni, najpogosteje so to bakterije, parazitne okužbe, virusi, zdravila, hormonske spremembe in mehanični ter kemični vplivi, pravi prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos.

»Do vnetij vodijo tudi nošenje tesno oprijetih hlač in sintetičnega spodnjega perila, prehrana z veliko ogljikovimi hidrati ali pomanjkljiva prehrana, pretirana higiena z uporabo do kože agresivnih izdelkov, zmanjšana telesna odpornost, ki je posledica stresa in utrujenosti, ter glivična okužba spolnega partnerja,« pojasni sogovornica in dodaja, da je eden najpogostejših vzrokov vaginalnega vnetja prekomerna rast glivice Candida albicans.

S tovrstnim vnetjem se vsaj enkrat v življenju sreča več kot polovica žensk, zlasti izpostavljene so tiste z oslabljeno imunsko odpornostjo, sladkorno boleznijo, tiste, ki se zdravijo s kemoterapevtiki, kortikosteroidi ali antibiotiki in nosečnice ter ženske v menopavzi.

Izzveni lahko samo, ob hujših in ponavljajočih se težavah pa je potreben obisk pri zdravniku. FOTO: Sinhyu/Getty Images

Kot pravi Smrkoljeva, lahko naravno odpornost nožnične flore, ki že vsebuje majhno količino glivic, porušimo tudi s pretiranim izplakovanjem nožnice, agresivnimi mili in dezodoranti. Izpostavi, da gre v primeru ponavljanja okužb za zapletene oblike vnetja, kjer je potreben posvet z ginekologom, zlasti če težave spremljajo močni simptomi.

Zdravi jih ginekolog

Simptomi pri zapletenih oblikah vaginalnega vnetja so močno srbeča nožnica, hujša rdečica in razvoj ranic na sluznici. Vaginalno vnetje je kot zapleteno obravnavano tudi pri sladkornih bolnicah, ženskah s kronično boleznijo in nosečnicah, še pojasni sogovornica: »Ravno pri slednjih je še posebno pomembno zdravljenje, saj prisotno nožnično vnetje lahko povzroči nekatere zaplete celo med porodom. Pomembno je, da takšne okužbe zdravi ginekolog in da se ne zanašamo na alternativno zdravljenje, saj je pravilno ukrepanje običajno vzročna antibiotična terapija.«

Glivična vnetja največkrat potekajo enostavno in lahko izzvenijo sama, brez zdravljenja. Če se ponavljajo, so na voljo številna protiglivična zdravila, navadno v obliki vaginalet in krem, občasno je potrebno zdravljenje s peroralnimi tabletami, učinkovite oblike opiše sogovornica in poudari, da je pred uporabo zdravil priporočljiv posvet z ginekologom, ki bo predlagal najbolj primerno zdravilo za konkreten primer. Tako bo zdravljenje tudi najbolj učinkovito.

Lahkotna oblačila

Pri preprečevanju vaginalnih vnetij je pomembna preventiva. Poleti poskrbimo za lahkotna oblačila, pretesna namreč ustvarijo vlažno in toplo okolje, ki ni zračno, in to hitro lahko povzroči težave. Pri preventivi je pomembna higiena intimnih predelov, izogibajmo se agresivnim izdelkom, uporabljamo mila in pripravke brez dišav in drugih umetnih snovi ter z nizkim pH. »Izberimo vložke in ščitnike perila, ki ne vsebujejo dišav ali sintetike, in jih redno menjamo.

V primeru pogostih okužb se izogibajmo javnim kopališčem.

V primeru pogostih okužb se izogibajmo javnim kopališčem. Seveda bomo veliko zdravstvenih težav preprečili z zdravim življenjskim slogom. Poskrbimo za zadostno gibanje, ustrezno prehrano in dobro počutje,« svetuje strokovnjakinja. Priporočljivo je uživanje zadostne količine zelene zelenjave, agrumov, stročnic, začimb, zelenega čaja in mlečnih izdelkov s probiotičnimi kulturami. Izogibajmo se sladkorju, kavi, alkoholu in tobaku. Ker na pojav okužb lahko vpliva tudi stres, je ključno, da ga obvladujemo in poskrbimo za splošno dobro počutje.