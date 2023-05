Novo odkritje, zaradi katerega bi ljudje utegnili živeti veliko dlje

Znanstvenikom iz Tajvana je uspelo s pomočjo nove genske spremembe doseči, da so miši živele do 20 odstotkov dlje (pet mesecev) in bile v precejšnji meri zaščitene pred razvojem raka (12,5 odstotka), poroča hrvaški portal Index.hr, ki se sklicuje na New Scientist. Zaradi nove genske modifikacije so bile tudi mentalne sposobnosti miši boljše: upadati so začele kasneje. Če bo takšna genska modifikacija uspešno opravljena tudi pri človeku, bo njihovo odkritje še toliko bolj vredno.

Omenjeni strokovnjaki so podaljšanje življenjske dobe in zaščito pred rakom pri miših dosegli tako, da so mišim dodali mutirano različico gena KLF1. Takšen rezultat so dosegli že samo z eno presaditvijo krvnih matičnih celic. Kdo ve, kakšen bi bil rezultat, če bi se jih izvedlo še več. Spodbudne so tudi informacije glede stranskih učinkov: po besedah strokovnjaka za genetiko, Che-Kun James Shena, teh niso odkrili.

Umetna inteligenca bi lahko zelo pospešila razvoj medicine. FOTO: Natali_mis, Getty Images/Istockphoto

V boju proti raku bi lahko veliko vlogo v prihodnje igrala tudi cepiva. Omenja se, da bi lahko farmacevtsko podjetje Moderna do leta 2030 razvilo eno oziroma več cepiv, ki se bodo borila proti tej bolezni. Zahvaljujoč umetni inteligenci pa bi utegnili v prihodnjih letih dobiti tudi zdravila za še kakšne druge za zdaj slabo ozdravljive ali neozdravljive bolezni.