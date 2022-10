NIJZ svetuje staršem: Če boste to počeli vi, bodo tudi otroci

Pri razvoju zdravih prehranjevalnih navad ima pomembno vlogo družina, ki vzgaja, uči in daje zgled bodočim generacijam, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ob tem predstavljajo nekaj nasvetov, kako naj se potrošniki zdravo prehranjujejo in po kakšnih ukrepih naj posežejo za prebroditev draginje.

Na izoblikovanje prehranskih navad po navedbah NIJZ vplivajo prve in vse nadaljnje izkušnje s hrano, pri čemer pa imajo pomembno vlogo starši. »Če bo starš žejo gasil s pijačo z dodanim sladkorjem, bo to počel tudi otrok in s tem povečal tveganje za prekomerno telesno maso in debelost, zobno gnilobo, v odrasli dobi pa povišan krvni tlak, bolezni srca in ožilja, pa tudi sladkorno bolezen tipa 2 in druga obolenja, ki jih povezujemo z uživanjem nezdrave hrane,« so opozorili v sporočilu za javnost.

Zdrava hrana in telesna dejavnost

Potrošniki so danes vedno bolj izpostavljeni tudi ponudbi hrane z visoko vsebnostjo sladkorjev ali soli in maščob, ob čemer pa zaradi pretežno sedečega načina življenja zaužitega ne porabijo. Posledično prihaja do prekomerne prehranjenosti in debelosti, zato NIJZ potrošnikom svetuje, da primerno prehranjenost vzdržujejo z zdravim načinom prehranjevanja in zadostno količino uravnotežene telesne dejavnosti.

Izbirajo naj pestro hrano, ki vsebuje več živil rastlinskega kot živalskega izvora, polnovredna žita in žitne izdelke ter manj mastno mleko in mlečne izdelke. Večkrat dnevno naj uživajo tudi lokalno pridelano zelenjavo in sadje, dvakrat tedensko ribe in enkrat do dvakrat tedensko uvedimo brezmesni dan, so navedli.

NIJZ svetuje tudi, da potrošniki jedi pri mizi ne dosoljujejo in omejijo vnos sladkorja, za žejo pa naj uživajo navadno vodo iz pipe ali mineralno vodo ter nesladkan čaj. Izbirajo naj tudi zdrave načine priprave hrane, kot so kuhanje v sopari, dušenje z manjšo količino kakovostnega olja ali dušenje v lastnem soku ali z dodatkom vode.

Pri posamezniku, znotraj družine in v skupnosti pa je po mnenju NIJZ treba iskati tudi rešitve za prebroditev draginje. Pri tem potrošnikom svetujejo načrtovanje obrokov, ki ni ključno le za zagotavljanje uravnoteženih in zdravih obrokov, temveč tudi za oblikovanje finančno sprejemljivega načrta glede na razpoložljiv družinski ali osebni proračun. Potrošnikom pa med drugim svetujejo tudi, naj kupujejo zgolj tisto hrano, ki jo zares potrebujemo in v količinah, ki jo dejansko porabijo.