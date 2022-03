Naravno nad bolečino

Mnoge ženske se iz meseca v mesec, ob vsakem začetku menstruacije, zvijajo v krčih in bolečinah, ki jim onemogočajo vsakdanja opravila, povzročajo obilo nelagodja in kvarijo razpoloženje. Veliko jih v obupu ali pomanjkanju časa kaj hitro seže po tabletah, ki so praviloma učinkovite, a dolgoročno za telo ne najbolj smiselne. Vsaj poskusiti velja s kakšno naravno metodo, spodaj navajamo nekaj priporočil izkušenih!

Namesto kave si pripravimo napitek s cimetom in ingverjem. FOTO: Jevtic/Getty Images

Kalcij, magnezij, železo

Kalcij blaži mišične krče med menstruacijo, zato nekateri priporočajo uživanje dopolnila s tem dragocenim mineralom, vsekakor pa se pred uživanjem velja posvetovati s strokovnjakom. Zadostne količine si lahko zagotovimo tudi z ustreznimi živili, kot so mlečni izdelki in zelena listnata zelenjava, proti krčem pa se lahko uspešno borimo tudi z magnezijem, ki s sproščanjem prav tako lajša bolečino. Tople napitke in sladice si oplemenitimo s cimetom, ki ni le naš zaveznik med sezono prehladov, ampak s svojimi učinkovinami sodeluje pri redčenju krvi in pomaga blažiti krče. Poleg tega skrbi za urejeno prebavo, ki med menstruacijo prav tako rada ponagaja in povzroča nevšečnosti. Seznamu se pridružuje ingver, ki ni le borec proti prehladom in gonilna sila odpornosti, ampak tudi dragocena podpora pri menstruaciji, k sproščanju mišic pa prispevata tudi papaja in materina dušica. Ne pozabimo na vnos maščobnih kislin omega 3, ki blažijo krčenje maternice, zato naj bodo na jedilniku kar se da pogosto ribe, za prigrizek pa si privoščimo oreščke.

Pozabimo na slano in mastno hrano.

Krče lahko povzroča napihnjenost, ki rada spremlja tiste dni v mesecu, zato skrbimo za zadosten vnos vlaknin, mangana in vitamina E, ne pozabimo pa niti na železo, ki ga telo izgublja med menstruacijo, sploh pri obilnejših krvavitvah. Izogibati se velja preslani in ocvrti hrani, ki povzroča napihnjenost in zadržuje vodo v telesu, ter mastnim živilom, ki povzročajo krčenje maternice, pa alkoholu, gaziranim pijačam, kofeinu, izdelkom z rafiniranimi sladkorji. Pijemo veliko vode in pomagamo preprečevati napihnjenost ter spodbujamo krvni pretok, potolažimo pa se lahko tudi s toplimi obkladki, ki jih položimo na spodnji del trebuha ali na križ. In, ne, počitek med menstruacijo ni zapovedan. Pravzaprav je gibanje, zmerno, vsekakor, nadvse priporočljivo, saj se med vadbo sproščajo endorfini, hormoni, ki spodbujajo dobro počutje in pomagajo premagati bolečino. Joga, meditacija in pilates so prav tako dobrodošli!