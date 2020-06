Napitek za dobro kri in več energije

Zanj potrebujete:

polovico banane

en manjši gomolj rdeče pese

100 gramov češenj brez koščic

100 gramov malin

en manjši korenček

sok polovice limone

dva decilitra hladne vode

Priprava:

Pomanjkanje energije je pogosto posledica pomanjkanja železa v krvi. Če ste torej zadnje čase vedno utrujeni in brezvoljni, za boljše počutje poskrbite z okusnim napitkom iz rdeče pese, ki izboljša krvno sliko in dvigne raven energije v telesu.V sesekljalniku zmešajte banano, opran in narezan gomolj rdeče pese, maline, češnje, korenje, limono in vodo. Mešajte, da dobite enakomerno zmes in tako dobljenemu zmešku po želji dodajte nekaj kock ledu. Sveže pripravljeno pijačo pijte enkrat na dan.