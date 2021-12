Spolno prenosljive bolezni: na zdravljenje brez napotnice

Seks je sestavni del življenja skoraj vsakega posameznika, a ko beseda nanese na spolno prenosljive okužbe (SPO), je še vedno veliko predsodkov in sramu.

Marsikdo se – ko opazi znake morebitne okužbe z na primer gonorejo, klamidijo, sifilisom ali pa virusom hiv – težko odpravi na brezplačno testiranje oziroma po napotnico k svojemu osebnemu zdravniku. K sreči v Sloveniji tudi na tem področju prihaja do pomembnih novosti. »V okviru sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so začela veljati maja letos, napotnica osebnega zdravnika ni več potrebna za pregled in zdravljenje v primeru spolno prenosljivih okužb, kar vključuje tudi odkrivanje stikov okužene osebe. To velja seveda za vse ambulante v Sloveniji, kjer se izvaja obravnava SPO,« je povedala prof. dr. Mojca Matičič, spec. infektologinja in spec. internistka, vodja Ambulante za spolno prenosljive okužbe na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana.

Mojca Matičič pravi, da je edina SPO, pri kateri opažajo vztrajno upadanje novih primerov, hepatitis B, proti kateremu imamo tudi učinkovito in varno cepivo. FOTO: LJUBO VUKELIČ

Dodaja, da gre za pomembno novost, ki se je je stroka zelo razveselila in je zanjo tudi zelo hvaležna: »Pomeni namreč izrazito olajšano dostopnost do obravnave kakršnega koli suma na SPO, ki bi se porodil pri posamezniku zaradi utemeljenih razlogov, bodisi tveganega vedenja ali pojava simptomov in znakov, ki bi nanjo nakazovali. Novost temelji predvsem na preprečevanju diskriminacije in stigmatizacije, ki ju okuženemu lahko prinesejo SPO, še posebno ker je bila dostopnost do ustrezne specialistične zdravniške pomoči do zdaj bolj zapletena oziroma večstopenjska. Velik problem pandemije SPO je ravno v njihovem močno okrnjenem odkrivanju ter zdravljenju, saj dostikrat potekajo povsem nezaznavno in okuženi ne išče zdravniške pomoči ali pa razkrijejo družbi nedopadljivo vedenje okuženega in s tem vodijo v stigmatizacijo in diskriminacijo. Skrajna posledica in največje človeško breme neodkritih in nezdravljenih SPO je vsakoletno odkritje 1,2 milijona rakavih bolezni v svetu, ki so neposredno povezane s SPO.«

Obisk ambulante za obravnavo SPO brez napotnice, še poudari sogovornica, neposredno vključuje tako pregled, ustrezne diagnostične preiskave in zdravljenje kot tudi posvet z ustreznim specialistom, ki je ključen. »Trenutno v Sloveniji redno delujejo ambulante na Dermatovenerološki kliniki in Infekcijski kliniki UKC Ljubljana, ter Dermatovenerološka ambulanta v UKC Maribor, občasno pa le še v Izoli, Novem mestu in Celju, kjer pa se bo ta dejavnost okrepila v splošni bolnišnici,« je razložila.

Še ena novost

Če je mogoče najbolj znane SPO, kot so klamidija, gonoreja in sifilis, pozdraviti, pa tega še vedno ne moremo reči za okužbo z virusom hiv. A če jo pravočasno odkrijemo in začnemo takoj zdraviti, je tudi ta obvladljiva. Tako ne preprečimo le razvoja aidsa (zadnji stadij okužbe), ampak tudi prenos virusa na druge osebe. Človek, ki živi s tem virusom in redno prejema ustrezno terapijo, ima v krvi nezaznavno virusno breme, kar pomeni, da je verjetnost za prenos več kot 95-odstotno zmanjšana. A kot opozarjajo strokovnjaki, se zaradi tega nikakor ne smemo odpovedati zaščiti, kondomom. Preventivno se lahko zavarujemo tudi s predizpostavitveno zaščito pred okužbo s hiv (PrEP). In tudi tukaj se obeta pomembna novost.

Obisk ambulante vključuje pregled, ustrezne diagnostične preiskave in zdravljenje ter posvet s specialistom.

»Predvidevamo, da bo za osebe z največjim tveganjem za okužbo v sklopu ustreznega protokola obravnave PrEP kmalu na voljo tudi v okviru zdravstvenega zavarovanja, najverjetneje v prvi polovici leta 2022,« napoveduje Matičičeva. Hkrati poudarja, da imamo v Sloveniji veliko možnosti za testiranje na okužbo s hiv in z virusom hepatitisa B in C znotraj zdravstvenega sistema.

»Testiranje na okužbo s hiv lahko izvedete tudi sami, v domačem okolju, a priporočljivo je, da nakup testa za samotestiranje opravite v lekarni,« dodaja strokovnjakinja, ki opozarja, da imajo ti testi po oceni stroke dovolj veliko specifičnost in občutljivost. V primeru pozitivnega testa je treba rezultat preveriti s potrditvenim testiranjem v eni od ambulant zdravstvenega sistema. »Pri nakupu testa za samotestiranje je treba biti pozoren na primerno oznako (CE), številko priglašenega organa in navodila uporabe v slovenskem jeziku.«

Porast okužb

Kar se tiče odkritih SPO, zadnji podatki, če izključimo okužbe s hiv, kažejo na njihov vztrajni porast v Sloveniji.

1,2 milijona rakavih bolezni v svetu je breme zaradi neodkritih in nezdravljenih SPO.

»Leta 2018 je bil pri ženskah zabeležen skokovit porast klamidijske okužbe v najobčutljivejšem starostnem obdobju dvajsetih let (predvsem med 20 in 24 leti) pa tudi gonoreje in sifilisa. Tudi med moškimi izstopa izrazit porast klamidijskih okužb in gonoreje, predvsem pa skokovit porast zgodnjega sifilisa v starosti poznih dvajsetih let. Tako sifilis kot gonoreja se pogosteje pojavljata pri moških, ki imajo odnose z moškimi,« Matičičeva strne podatke in doda, da je edina SPO, pri kateri opažajo vztrajno upadanje novih primerov, hepatitis B, proti kateremu imamo tudi učinkovito in varno cepivo.