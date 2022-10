Kosti varujemo od otroštva: bolezen pogosto opozori šele s prvim zlomom

Osteoporoza lahko prizadene vsakogar, a je pri ženskah pogostejša. Velja za spremljevalko zrelih let, nase pa pogosto ne opozori, vse do prvega zloma.

Osteoporoza je sistemska skeletna bolezen, pri kateri postanejo kosti luknjičaste, bolj krhke in se lažje zlomijo. FOTO: Crevis2/Getty Images

»Osteoporoza je sistemska skeletna bolezen, pri kateri postanejo kosti luknjičaste, bolj krhke in se lažje zlomijo,« pojasnjuje Duša Hlade Zore, dr. med., predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. »Med prvimi znaki velja omeniti znižanje telesne višine in morebitno ukrivljenost hrbtenice oziroma grbo.«

Starost več kot 50 let, osteoporoza pri starših, zlom pri manjšem udarcu ali padcu, daljša imobilizacija zaradi poškodbe, pretežno sedeče delo, nizka telesna teža, neuravnotežena prehrana, čezmerno uživanje alkohola, kajenje, pogosta driska zaradi kronične črevesne bolezni, bolezni ledvic, jeter, trebušne slinavke, ščitnice ali obščitničnih žlez, revmatoidni artritis, diabetes, dolgotrajno jemanje kortikosteroidov, menopavza pred 45. letom starosti, impotenca, zmanjšanje ravni estrogena in testosterona: vse to so dejavniki, ki lahko spremljajo razvoj osteoporoze in ob katerih je smiselno preventivno merjenje kostne gostote.

Učinkujejo vaje, pri katerih kosti in mišice delujejo proti težnosti.

»Pacienti z visokim tveganjem bodo potrebovali zdravila za učinkovito zaščito pred zlomi. Zdravila je treba jemati, kot je predpisano, velja, da nobeno zdravilo ne učinkuje, če ga bolniki ne jemljejo. Bolniki naj bodo pozorni na raznovrstno prehrano z dovolj kalcija in beljakovin, ki so pomembne za tvorbo mišic, naj se izogibajo škodljivim razvadam in se dovolj gibajo. Opozoriti je treba na nevarnost padcev, ki so pogosti predvsem v domačem okolju, in tam odstraniti vse morebitne ovire, ki bi lahko pripeljale do padca,« svetuje sogovornica in polaga na srce, da je redna telesna dejavnost, prilagojena osteoporozi in našim zmožnostim, nujna: »Kosti krepijo vaje, pri katerih kosti in mišice delujejo proti težnosti (tek, hoja, ples, vaje z utežmi, nordijska hoja). Izogibati se je treba vajam, ki zahtevajo močne ali sunkovite gibe, in dejavnostim, pri katerih obstaja velika možnost padcev (npr. intenzivna aerobika, hitro alpsko smučanje, gorsko kolesarstvo ...).«

Zdravila je treba nujno jemati, kot je predpisano.

Seveda je osteoporozo najbolj smiselno preprečevati, kosti pa začnemo varovati že v otroštvu: »Najboljša obramba je razvoj močnih kosti pred 30. letom starosti. Lahko trdimo, da se preprečevanje osteoporoze začne že v otroštvu in nadaljuje vse življenje. Poznamo tri stopnje preprečevanja: uravnotežena prehrana, bogata s kalcijem in vitaminom D, zdravo življenje brez kajenja in čezmernega pitja alkohola ter redna telesna dejavnost.« Preventiva je tudi letos v ospredju svetovnega dne osteoporoze, ki poteka pod geslom Moje kosti, moja odgovornost.