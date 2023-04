Kivi za boljši spanec

Dober spanec je nepogrešljiv z vidika zdravja in dobrega počutja. Obstaja več načinov, kako si pričarati krepčilen nočni počitek. Eden od njih zaobjema uživanje okusnega sadeža, polnega vitamina C, to je kivi.

Okusen in zdrav

Strokovnjaki namreč navajajo, da je kivi pred spanjem sprošča, ob tem izboljšuje kvaliteto spanca in pomaga, da hitreje zaspimo.

Študije so namreč pokazale, da z rednim uživanjem enega do dveh sadežev pred spanjem v mesecu dni izboljšamo kvaliteto nočnega počitka, saj kivi vsebuje velike količine hormona serotonina, ki pozitivno vpliva na počutje, v njem so še antioksidanti ter številni vitamini: od C vitamina do folne kisline in drugih iz skupine B kompleksa.

En kivi za lahko noč

Do ugotovitve, kako kivi vpliva na spanec so znanstveniki prišli z raziskavo na vzorcu 24. prostovoljcev, starih od 20 do 55 let. Vsi so štiri tedne vsak večer uživali kivi, uro pred spanjem. Po štirih tednih so pokazali večjo zaspanost pred spanjem. Prav tako se je skrajšal čas, ki so ga potrebovali, da bi zaspali.

Kivi ni edini, ki pomaga hitreje zaspati in bolje spati

Dobrodošli so še temno listnata zelenjava, banane, oreščki, semena, agrumi, paradižnik in cela zrna. Tudi živila z visoko vsebnostjo kalcija pomagajo povečati raven melatonina, hormona, ki je ključen za dober spanec, trdijo strokovnjaki.