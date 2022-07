Veste, kako uporabiti peške lubenice?

Peške ali semena lubenice praviloma zavržemo, kar pa je škoda, saj so lahko izjemno zdrave. Da bi njihove učinkovine res prišle do izraza, jih je pred zaužitjem treba skuhati, zmleti ali popražiti.

Vlaknine in antioksidanti

Semena lubenice vsebujejo veliko vlaknin, ki so nepogrešljive za dobro delovanje prebavil, antioksidant citrulin manjša verjetnost telesnih vnetij, njimi povezanih kroničnih bolezni in tudi erektilne disfunkcije, ob tem krepi delovanje srca in vseh mišic, semena lubenice prav tako spodbujajo koncentracijo in krepijo spomin. Največje učinke imajo, kadar pražene uživate kot prigrizek, koristne so kot dodatek napitkom oziroma zmeškom (zmlete) ali v obliki čaja, ki koristi ledvicam, mehurju in drugim sečilom.

Kako pripraviti čaj

Potrebujete štiri žlice svežih semen lubenice. Zmeljite jih v sekljalniku in 15 minut kuhajte v dveh litrih vode. Tekočino nato uživajte dva dni, tretji dan sledi predah. Postopek z obveznim dnevom premora ponavljajte nekaj tednov.

Čaj je priporočljiv tudi za sladkorne bolnike, saj uravnava količino sladkorja v krvi, so pa semena lubenice ob vsem prej naštetem še sijajen izvor magnezija, železa, vitaminov A, C in B (celotne skupine), kalcija, kalija in mangana.