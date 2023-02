Kako preživeti ob narcistični mami (pretresljiva resnična izpoved)

Pet let po izidu knjige Narcis in vrtnica je tema narcistične osebnostne motnje aktualnejša kot kdaj koli prej. Pretresljiva zgodba Danielle Kordić nas opominja, da je izstop iz čustvenega kroga družine nujen za naše duševno zdravje.

Moji starši so psihično nestabilni

Družina je ključ do čustvenega ravnovesja vsakega otroka. Če je otrok izpostavljen kakorkoli porušenim odnosom med družinskimi člani, ne bo mogel razviti zdravega mehanizma svojega psihoenergetskega sistema. Bila sem ena od teh otrok.

Očetovo duševno trpljenje, ki ga je končal s samomorom, in mamina čustvena nedosegljivost sta me pripeljala do točke, ko sem se znašla na ključni prelomnici v določenem obdobju svojega življenja.

Po dolgem boju z življenjskimi stiskami sem se tudi sama soočila z »vprašanji vseh vprašanj«: Zakaj vse to? Je to sploh smiselno? Zakaj bi se trudila? Ali ne bi bilo preprosteje izginiti?

Čeprav si je en del mene goreče želel končati trpljenje na enak način kot moj oče, je drugi, zavestni del mene razkril največjo in hkrati najbolj bolečo resnico življenja: moja starša sta psihično nestabilna.