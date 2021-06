Kako pregnati nemir, ki krati spanec

Velikokrat se zgodi, da neprijetne misli preprečujejo, da bi zvečer hitro potonili v spanec. Bolj, kot jih skušate utišati vztrajneje se vračajo in pogosto se zdi, da jih ni mogoče pregnati. Na srečo to ne drži, kajti še tako moreče in turobne misli so premagljive. Kako? Osredotočite se na trenutno dogajanje In se ne obremenjujte s tistim, kar je bilo ali z onim, kar se vam obeta. Dopovejte si, da le sedanji trenutek lahko nadzorujemo in vplivamo nanj. Tudi tako, da se mu posvetimo v mislih. Morda je vse, kar možgani za dober spanec potrebujejo, sprememba fokusa. Odložite napravice Če se tedaj, ko zaradi neprijetnih misli ne morete zaspati, zatekate k uporabi napravic,s tem takoj prenehajte, Kajti zrenje v zaslone bo vse skupaj samo še poslabšalo in dvignilo raven stresa. Če že, v roke raje vzemite knjigo. Počnite nekaj, kar vas sprošča Kot je denimo branje knjige, poslušanje glasbe, risanje, barvanje … nekaj, kar bo misli speljalo stran od neprijetnih zadev. Vohajte sivko Nekateri vonji pomirjajo in prikličejo spanec, En takšnih je vonj sivke. Lahko na vzglavnik kanete nekaj kapljic njenega olja, si z njim zmasirate sence ali povohajte suhe ali sveže cvetove rastline. Uporabite zvijačo In se namesto, da bi se trudili zaspati, trudite ostati budni. Obratna psihologija vam bo kaj lahko pomagala priklicati spanec. Pomagajte si z dihalno vajo Lahko samo globoko dihate in se osredotočite na vdih in izdih ali si pomagajte z vajo, imenovano: 4-7-8, ki prinaša sprostitev:

ko se uležete v posteljo, se udobno namestite in globoko vdihnite skozi nos. Vdih naj traja štiri sekunde. Za sedem sekund zadržite sapo. Izdihnite skozi usta, izdih naj traja osem sekund.

