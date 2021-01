Kako kaj napreduje hujšanje?

Pandemija omejuje zdrave možnosti

Skrajni čas je, da v vsakdanji jedilnik vnesemo ključne spremembe.

Izogibanje stresu in dober spanec

korakov moramo narediti vsak dan.

Ti, ti, kortizol

Trebušna debelost prinaša številne pasti za zdravje. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Če smo pri vadbi novinci, se pred začetkom posvetujemo s strokovnjakom.

A kot strokovnjaki opozarjajo, je običajno napaka obsedeno spremljanje številk na tehtnici: bolj smiselno bi bilo spremljati obseg pasu in velikost oblačil, ne nazadnje nam teže ni treba razodevati nikomur, prilegajoča se oblačila pa dajejo občutek ugodja in zadovoljstva ter pripomorejo k samozavesti.Maščoba v trebušni votlini lahko poškoduje srce, ožilje, trebušno slinavko, žolčnik, jetra, povezana je z nastankom nekaterih vrst raka, povzroča lahko bolečine, motnje dihanja v spanju pa tudi invalidnost in prezgodnjo smrt zaradi srčne kapi, visokega pritiska in možganske kapi, svarijo strokovnjaki, a naše prehranske navade kljub temu kažejo, da se trebušne debelosti ne otepamo ravno odločno.Še vedno preveč radi uživamo slabe ogljikove hidrate in maščobe, namesto da bi se osredotočili na puste beljakovine; v jedilnik moramo nujno vključiti čim več vlaknin, mineralov in vitaminov, odžejamo se z navadno vodo ali pa nesladkanim čajem. Med maščobami izbiramo raje tiste zdrave, ki jih najdemo v ribah, oreških in avokadu. Žal kakovostne prehrane ne ogrožajo zgolj naše zgrešene izbire, temveč tudi pandemija, ki je številne družine postavila pred velik izziv, saj je treba zaradi zaprtja šol in vrtcev (nekateri so si z rahljanjem ukrepov ta teden vendarle oddahnili) pripraviti doma vsaj en obrok več kot običajno, kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje: večina družin zdaj veliko več časa namenja tudi nakupovanju, usklajevanju želja in priporočil stroke, socialno šibkejše družine pa zaradi omejene finančne situacije težko izbirajo med kakovostnimi živili.»Zaradi finančne ranljivosti, kot posledice ukrepov ob epidemiji, obstaja nevarnost, da začnemo še bolj segati po prehransko manj ugodnih in pogosto cenenih živilih. Ta vsebujejo veliko energije in malo potrebnih hranil, vendar so pogosto cenovno ugodnejša izbira družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom,« pojasnjujejo na NIJZ. Dodaten izziv je bil veseli december, ki je tradicionalno bogat s prazničnimi jedmi, med temi pa je običajno veliko mesa in mesnih izdelkov ter slaščic, ki pa v naše telo vnašajo predvsem nasičene maščobe, sol, sladkor in aditive, običajno pa ne skoparimo niti z alkoholom ter sladkimi in gaziranimi pijačami.Kljub pandemiji je bilo videti, da božično-novoletno slavje v smislu prehrane po večini ni bilo bistveno okrnjeno, zato smo podkožno trebušno maso in maščobo okoli vitalnih organov le še podkrepili. K tej pripomore tudi kajenje, slabih navad nam v zadnjih mesecih pač ne primanjkuje, kot že dobro vemo, žal pa se mnogi v tesnobi in osamljenosti tolažijo tudi z alkoholom, ki je zelo kaloričen: besedna zveza pivski trebuh je tako zelo zgovorna, čezmerno uživanje alkohola pa gre pogosto z roko v roki še s sedečim življenjskim slogom.Pomanjkanje gibanja je dejavnik tveganja za preštevilne zdravstvene težave, obenem pa je seveda neposredni krivec za trebušno debelost. Moški pas v obsegu ne bi smel meriti več kot 102 centimetra, za ženskega pa je zgornja meja 88. Vsak dan je nujno hoditi vsaj 20 minut, opraviti bi morali okoli 10.000 korakov, temu pa je treba vsaj dvakrat na teden dodati intenzivnejšo vadbo in vaje za moč; težavnost postopoma stopnjujemo, a nikakor ne smemo hiteti in pretiravati. Če smo pri vadbi novinci, se pred začetkom posvetujemo s strokovnjakom, če pa imamo kakršne koli zdravstvene zadržke, je obisk zdravnika obvezen.Stres je povzročitelj marsičesa hudega, posredno tudi trebušne debelosti. Hormon kortizol nas spodbuja k nezdravim navadam, kot je seganje po nezdravih priboljških, zato poskušajmo kar se da zmanjšati izpostavljenost stresu. Tudi z meditacijo, jogo, sprehodi v naravi, meditiranjem in, če je le mogoče, izogibanjem izvora stresa.Ključnega pomena je tudi zdrav in kakovosten spanec: utrujenost čez dan nas prav tako spodbuja k sladkim, slanim in mastnim pregreham, zato poskrbimo za kar se da urejeno spalno higieno. Iz spalnice izločimo zaslone in vsakršne motilce, k počitku ležemo vsak večer ob isti uri, ležišče naj bo udobno, temperatura v sobi pa primerna, ne previsoka. In še, ne pozabimo, če genetika ni na naši strani, slabo razporejene maščobe na telesu ne bomo mogli čudežno prestaviti, lahko pa bomo ugodno vplivali na nadaljnje pridobivanje telesne mase.