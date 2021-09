Inkontinenca - preberite, kako jo lahko preprečimo

Kriv je lahko tudi upad estrogena. FOTO: Fizkes/Getty Images

Ključne so mišice medeničnega dna

Pri moških kar nekaj časa traja, da si priznajo težave in poiščejo pomoč.

Pogosteje doleti ženske »V 85 odstotkih težava prizadene ženske, od 30 do 40 odstotkov žensk pa vsaj enkrat v življenju izkusi to težavo. Vzrok niso le porodi, ampak tudi upadanje ženskega hormona estrogena, zaradi česar je vaginalna sluznica manj elastična, sluznica sečnice se stanjša in atrofira, mišice medeničnega dna, ki podpirajo sečnico in medenične organe, pa oslabijo,« pojasnjuje prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., spec. urologije.

Urinska inkontinenca je nenadzorovano uhajanje urina, pogosta in neprijetna težava, ki se pojavlja v vseh starostnih obdobjih in pri obeh spolih, a ženske prizadene pogosteje.Poznamo več vrst inkontinence, stresno, pri kateri urin uhaja ob kašljanju, smejanju in naporu, urgentno, ki je posledica preveč aktivnega sečnega mehurja, mešano, ki je kombinacija obeh, in pa pretočno, to je nenehno uhajanje urina zaradi prenapolnjenega sečnega mehurja.»Uhajanje urina je navadno samostojen simptom. Lahko se pojavi kot kratkotrajna težava ali pa traja dalj časa in se s časom slabša,« pojasnjuje prof. dr., dr. med., spec. urologije, iz Medicinskega centra Barsos.»Pogosto se pojavlja pri ženskah ob začetku klimakterija, tudi po operativnih posegih v mali medenici, ki prizadenejo živčevje in mišice medeničnega dna. Lahko pa se pojavi tudi v kombinaciji z drugimi bolezenskimi stanji, zlasti sladkorno boleznijo, pogostimi okužbami sečil in živčno-mišičnimi degenerativnimi boleznimi. Treba je omeniti tudi, da je lahko inkontinenca posledica poškodbe sečnih organov, hrbtenice ali možganov in možganske kapi, v skrajnih primerih pa tudi psihičnih bolezni oziroma zdravljenja.«A spodbudna novica je ta, da lahko inkontinenco tudi uspešno preprečimo in zdravimo, ključen pa je seveda pravočasen obisk pri zdravniku.»Priporočljive so vaje za aktivacijo medeničnih mišic. Nikakor niso ustrezne vaje, ki povečajo pritisk v trebušni votlini, kot so trebušnjaki in dvigovanje uteži, ali zelo intenzivne dejavnosti, kot je recimo tek ali skakanje. Najbolje se je torej obrniti na dobrega in izkušenega fizioterapevta, ki bo priporočal ustrezne vaje za medenično dno in prikazal izvajanje Keglovih vaj.« Kot rečeno, tegoba pogosteje doleti ženske, tudi zato, ker je možnost pogostih okužb sečil zaradi anatomskih posebnosti večja: »Če je inkontinenca posledica pogostih okužb spodnjih sečil, jih je treba dosledno zdraviti. Zelo pomembna sta tudi dobra urejenost sladkorne bolezni in pravilno jemanje zdravil za izločanje vode iz telesa, ki jih zdravniki predpisujejo bolnikom pri srčnih, jetrnih in ledvičnih obolenjih. Med preventivne ukrepe štejemo tudi vzdrževanje primerne telesne dejavnosti in uravnavanje telesne teže. Če je ta prevelika, poveča pritisk na medenico in inkontinenca se lahko hitro poslabša. Tudi nekatere vrste hrane in pijače lahko poslabšajo inkontinenco, predvsem uživanje alkohola, kave in pravega čaja. Za krepitev mišic medeničnega dna je priporočljiva tudi elektrostimulacija teh mišic s posebno pripravo, ki jo sami uravnavamo. Možno pa je tudi lasersko zdravljenje mišic nožnice in sečnice. Če se težave ne umirijo, je potreben temeljitejši pregled, včasih tudi kirurški poseg z vstavljanjem posebnih mrežic pod sečnico tako pri ženskah kot pri moških, zlasti po operativnih posegih.«Oblik pomoči je torej veliko, a pogosto je priznanje, da potrebujejo pomoč pri nadzorovanju uriniranja, za mnoge prevelik zalogaj, zato pomoči preprosto ne poiščejo oziroma se obrnejo na strokovnjaka takrat, ko so razmere že nevzdržne. Povrhu so mnogi prepričani, da je inkontinenca neizogibna spremljevalka starosti, zato se s težavo preprosto ne spopadajo.»Pri moški populaciji pa pogosto opazim miselnost, da je inkontinenca bolezen, ki lahko doleti samo ženske, zato kar nekaj časa traja, preden si priznajo težave in obiščejo zdravnika. Pomembno je, da se o teh temah pogovarjamo, spregovorimo na glas, saj bodo tako ljudje spoznali, da bolezni, povezane s sečili, niso nič sramotnega, če jih odkrijemo pravočasno in jih začnemo zdraviti,« spodbuja prof. dr. Kmetec in opozarja, da inkontinenca ni samo zdravstvena, ampak za posameznika tudi higienska in socialna težava: »Pogosto se izogibajo družbenim stikom, stanje vpliva celo na njihovo duševno zdravje.«