Empati so izjemno močni ljudje: devet razlogov, zakaj se z njimi nikoli ne bi smeli igrati

Empati se rodijo s posebnim darom – imajo sposobnost občutiti čustva drugih ljudi in so strokovnjaki za človeško psihologijo. To jim daje možnost, da vedo, kdaj kdo laže ali igra, kajti tudi nekateri na videz prijazni ljudje imajo lahko krute namene, empati pa to prepoznajo.

Ne morete jih preslepiti

Empati čutijo čustva drugih ljudi – veliko bolj, kot bi si želeli. Zato vedo, kdaj igrate. Ne poskušajte skriti svojih krutih namenov pred njimi – preprosto ne bo šlo. Empatični ljudje lahko vidijo skozi vašo masko.

Čutijo ljubosumje

Empati lahko začutijo, ko ste ljubosumni nanje. Morda vedo, da ste iz kakršnega koli razloga ljubosumni nanje in bodo pogosto pokazali ponižnost, da bi se v vaši družbi počutili udobneje.

Čutijo sovraštvo

Sovraštvo je negativno čustvo, ki izžareva močno negativno energijo. Empate ne prizadene vaše sovraštvo, jih pa skrbi za njihovo dušo.

Sovraštvo jih ne zmoti, zaradi česar jih ljudje pogosto še bolj sovražijo. Zadovoljni so s tem, kar so, in se ne želijo pretvarjati, da so, kar niso.

Poznajo vaše predsodke

Empati bodo vedno vedeli, kdaj imate skrite predsodke. Empatičnih ljudi ne zanimajo plitki ali samozadovoljni ljudje.

Vedo, da niste dobro

»Si v redu?«

»Da, v redu sem.«

»Ne, nisi. Povej mi vse.«

Če ste že kdaj imeli takšen pogovor s prijateljem, gre verjetno za empata. Empati vedo, kdaj lažete, in tudi vedo, kdaj se počutite slabo. Imeti prijatelja, s katerim se lahko pogovarjate o vseh stvareh, je blagoslov. Izkoristite moč prijateljstva in jim ne lažite. Naj vas ne bo strah, želijo vam pomagati.

Ljudi prebirajo kot knjigo

Empati sovražijo ogovarjanje. Ne pesnite jim lažnih od, da bi pridobili njihovo naklonjenost. Pravzaprav to sovražijo in točno vedo, kaj počnete. Empatova najmočnejša sposobnost je dešifriranje dejanj in namenov ljudi.

Vedo, kdaj ste na napačni poti

Če imate empatičnega prijatelja in vas opozori na stvari, ki jih počnete, ga poslušajte. Empati so izjemno dobri pri napovedovanju samouničenja. Ko vam empat reče, da stopate bo temačni poti, je čas, da razmislite o svojih namerah in dejanjih.

Vedo, ko poskušate biti nekdo drug

Empati imajo sposobnost, da vidijo v vas. Bodite prepričani vase in ne poskušajte biti nekaj, kar niste. Še posebej pred empati.

Prepoznajo izkoriščanje

Ko ste bili otrok in ste si kaj želeli, ste običajno laskali svojim staršem, da ste dobili tisto, kar ste želeli. Tega empatom nikar ne delajte, vas bodo razkrinkali. Verjetnost, da boste dobili, kar želite, bo večja, če boste svoje želje izrazili iskreno in neposredno.