Zakaj bi po službi morali v park

Avtorji najnovejše raziskave pravijo, da posedanje na klopci v parku neverjetno pozitivno vpliva na počutje. Tudi pri posameznikih, ki se iz kakršnegakoli vzroka ne morejo ukvarjati s telovadbo, učinki zelenega okolja pa so opazni že po dvajsetih minutah. Zakaj je dobro Bivanje v parku posameznikom omogoča pristen stik z naravo, kar ima znatne prednosti za psihično in fizično zdravje, saj med drugim niža količino stresa in premaguje mentalno izčrpanost.

Do omenjenih zaključkov so prišli strokovnjaki z univerze Alabama, njihove izsledke pa povzema časopis International Journal of Environmental Health Research. Po službi najprej v park »Obiskovalci parkov, ki so bili vključeni v raziskavo so poročali, da so se po obisku mestne zelenice počutili bolje tako s fizičnega kot mentalnega vidika,« je povedal vodja študije Hon K. Yuen in dodal, da nivo telesne aktivnosti ni bil povezan pozitivnimi učinki bivanja v tem okolju.

Povratne informacije, ki so jih izvajalci študije prejeli od več sto sodelujočih so pokazale, da zelene površine v mestih spodbujajo čustveno dobrobit in strokovnjaki zato opozarjajo, da bi moralo biti v urbanih središčih več tovrstnih kotičkov.