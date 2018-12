Vse te bolezni lahko prepreči fižol

Nobenega dvoma ni, da so stročnice zdravju prijazne. In nobenega dvoma ni, da mednje sodi tudi fižol. Prav temu strokovnjaki vse pogosteje namenjajo pozornost. V eni zadnjih raziskav o vplivu fižola na zdravje so znanstveniki s Harvarda dokazali, da lahko zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja ter za nekatere vrste raka. Natančneje: pri ženskah, ki vsaj enkrat na teden jedo fižol, je za 24 odstotkov manjše tveganje za raka dojk, srčne bolezni, sladkorno bolezen tipa dve, visok krvni tlak in raka na debelem črevesu. Beljakovine in vitamini V zrnih fižola so vse esencialne aminokisline, lecitin, kalij, železo, kalcij, fosfor, magnezij, cink, natrij ter folna kislina (B6), riboflavin (B2) in vitamin B3. Ne vsebujejo pa nasičenih maščob in holesterola. Uravnava krvni sladkor Najnovejša kanadska raziskava je odkrila, da so stročnice, med njimi tudi fižol, idealno živilo za vse, ki že obolevajo za sladkorno boleznijo tipa dve. Kot trdijo strokovnjaki z univerze v Torontu, pozitivno vpliva na količino sladkorja v krvi, učinek fižola pa utemeljujejo z dejstvom, da ima nizek glikemični indeks in zato po obroku preprečuje nagel porast sladkorja v krvi. Najboljši živahnih barv S posebnimi testi so na univerzi v Koloradu preverjali vpliv različnih vrst fižola na zdravje in dokazali, da je v rdečem, vijoličastem in pisanem desetkrat več antioksidantov in drugih hranljivih snovi v primerjavi z belim ali rumenim.