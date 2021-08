Ženske odkrito, kako so spoznale, da je on tisti pravi

Včasih se preprosto ve. Da je druga oseba sorodna duša. Se zgodi, da spoznanje pride že ob prvem srečanju, zgodi se tudi, da je zanj potreben čas, tako pa je 11 žensk odkrilo, kako so vedele, da je moški, ob katerem so, tisti pravi. Zgovorna tišina »Vedela sem, da je moja sorodna duša, ko sva sama v tišini stala na vrhu gore. Nikogar ni bilo v bližini in začutila sem, da bi lahko celo življenje preživela na hladnem, vetrovnem kraju, če bi ob meni bil on. To je bil trenutek spoznanja,« Sirapi, 27 let Nesebična podpora »Brian mi vedno znova pokaže, da je moja sorodna duša. Zagotovo pa ne bom pozabila, kako se je odzval, ko mi je umrl dedek. Mudil se je v drugi državi, a je takoj priletel k meni. Sploh ni ničesar prinesel s seboj. Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem ga zagledala na vratih,« Katelyn 32 let Zgovorna zabava »Ko sem prvič srečala mojega sedanjega soproga, sem začutila globoko povezavo. Po približno tednu dni zveze mi je organiziral nepozabno rojstnodnevno zabavo. Res se je potrudil, da bi se počutila posebno. To je bilo eno od dejanj, s katerimi me je očaral,« Jordan, 34 let. Slabosti, ki jih obožujem »Vedela sem, da je moja sorodna duša ko sem spoznala, da ima napake, a da ga kljub temu obožujem,« Laba, 29 let. Združila naju je glasba »Mislim, da sem prvič začutila, da je to to, ko je zaigral eno od svojih pesmi. Na akustično kitaro. Sedaj skupaj ustvarjava glasbo in jo deliva z občinstvom. To je nepopisen občutek. Vedno znova se zaljubim,« Veronica (40) Drugačna sorodna duša »Mislim, da so sorodne duše lahko tudi v neromantičnih odnosih. Jaz sem svojo našla v najboljši prijateljici. Spoznali sva se v srednji šoli, si od tedaj delili čisto vsako misel. Pogovor z njo me je postavil iz svojih okvirjev, Danes ne živiva več blizu, a sva še vedno tesno povezani. To je več od prijateljstva in drugačno od romantične ljubezni, pa vendar lahko rečem, da je moja sorodna duša,« Erin, 26 let. ​Kava, ki še traja »Na fakulteti sem opazila simpatičnega fanta, ki je večkrat igral kitaro. V šali sem mu poslala sporočilo, naj me povabi na kavo. Takoj, ko sva se srečala, sem vedela, da je to to. Povabil me je na kavo in ostal za vedno,« Amanda, 26 let. Prva in zadnja misel »Vedela sem, da sem našla sorodno dušo ko mi je nekoč povedal, da sem prva, ki jo pokliče, kadar mu je najbolj hudo. Mene je izbral, da mi pove najbolj nenavadne, temne in najbolj črne misli. Pa tudi najbolj vesele. Zato vem, da mu veliko pomenim. In on veliko pomeni meni,« Yousra, 20 let.

Komentarji: