Ženske moškim: Prosimo, opustite to odvratno navado

»Izjemno nizka merila glede moške osebne higiene so še en dokaz dvojnih meril v heteroseksualnih zvezah. Vse moje prijateljice denimo ogromno pozornosti namenjajo intimni higieni in lepšanju intimnih predelov, moški pa so prej izjema kot pravilo,« je za The Sun povedala seksologinja Nadia Bokody. »Na žalost je večina žensk, s katerimi sem govorila o tej temi, povedala, da jih je njihov ljubimec presenetil z neprijetnim vonjem tam spodaj in da intimna higiena ne dosega niti minimalnih standardov. Zato ne bi smela biti v ponos, temveč v sramoto. To bi se moralo spremeniti. Ženske tega ne bi več smele dopuščati, temveč bi jih morale, če ne gre drugače, prisilili v doslednost in redno higieno.« Še drugi očitki Leta 2018 opravljena anketa portala Reddit je celo pokazala, da le 84 odstotkov moških meni, da je umivanje rok po uporabi stranišča obvezno. »Enako je izjavilo 91 odstotkov žensk,« je še povedala Bokodyjeva in pri tem izpostavila še eno neprijetnost, o kateri se praviloma ne govori – da nemalo žensk svojega dragega naproša, naj na spodnjih hlačah ne pušča več umazanih sledi.

Komentarji: