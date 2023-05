Na spletni strani, ki je namenjena uporabnikom za iskanje izven zakonske zabave Victoria Milan, so se odločili odgovoriti na vprašanje, zakaj si moški omislijo ljubico.

V ta namen so izvedli anketo, v katero so vključili 8210 moških iz več držav, natančneje iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Španije, skandinavskih držav, Francije, Italije, Kanade, Južne Afrike in Poljske.

Na vprašanje: zakaj ste tolažbo poiskali v naročju druge ženske, so najpogosteje podali naslednjih devet odgovorov.

Spremenljivo razpoloženje partnerke

Vsak ima kdaj slab dan, a ko zveza postane resna, veliko moških zmotijo izbruhi jeze, kujanje in slabo razpoloženje svoje partnerke. Ko je mera polna, se po tolažbo zatečejo v objem ljubice.

Preveč ljubosumja

Kar 96 odstotkov vprašanih je povedalo, da jih je k aferi pripravilo pretirano ljubosumje njihove partnerke.

Odkrivanje skrivnosti

Tretji najpogostejši odgovor moških se je glasil: moja žena prijateljicam pripoveduje o najinem intimnem življenju. Očitno je to zanje res velik trn v peti.

Živčnost in nervoza

90 odstotkov vprašanih je kot enega od razlogov za afero izpostavilo dejstvo, da je njihova partnerka preveč živčna in nervozna ter svojo negativno energijo prenaša tudi nanje.

Zamolčane želje

89 odstotkov sodelujočih je potožilo, da njihova draga nikoli ne pove, kaj pričakuje od njih in meni, da bi to morali vedeti sami.

Izogibanje seksu

To, da se njihova življenjska sopotnica na vse načine skuša izogniti seksu, je moteč dejavnik za 88 odstotkov vprašanih. In ker seksa ni doma, ga poiščejo drugje.

Obremenjevanje z videzom

Ženske rade slišijo komplimente, a če so negotove do te mere, da od partnerja stalno pričakujejo pohvale in potrditve, so z njegovega stališča preveč zahtevne. Stalna potreba partnerke po potrjevanju dejanj, videza in odločitev v objem druge ženske potisne 87 odstotkov sodelujočih v anketi.

Deljenje obroka v restavraciji

Razlog je banalen, navedlo pa ga je 65 odstotkov sodelujočih. Ti so povedali, da jih neizmerno moti, kadar ona pričakujem, da bo v restavraciji z njo delil hrano. Večina žensk to počne zato, da bi se z dragim počutile bolj povezane, nekatere, ker hočejo tako prihraniti, a ne glede na njene motive, njega, včasih to tako motim, da raje obeduje v družbi druge ženske.

Preveč vprašanj

Ta so nadležna za 65 odstotkov junakov. Kadar jih partnerka zasipa s takšnimi ali drugačnimi vprašanji oni tega ne doživljajo kot skrbnost, temveč kot nadležno dejanje, ki jih velikokrat pahne v drug objem.